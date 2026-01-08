HLV Kim Sang-sik lý giải nguyên nhân thường mặc áo may mắn khi chỉ đạo

Hình ảnh đáng chú ý ở HLV Kim Sang-sik trong những trận gần đây khi ông thường mặc áo màu đen trong các trận đấu của đội U23 Việt Nam cũng như đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã lý giải về điều này qua chia sẻ mới đây cùng giới truyền thông.

HLV Kim Sang-sik với áo thun màu đen quen thuộc trong những lần ra sân chỉ đạo gần đây,

"Ngày trước tôi ít để ý chuyện ăn mặc. Chỉ vì HLV cần mặc áo không trùng với màu áo hai đội, nếu không phải khoác thêm áo bib, nên tôi chọn áo đen để tránh trùng. Nhưng sau đó, tôi nhận ra cứ khi mặc chiếc áo đen này đội hay giành chiến thắng. Tôi nghĩ chiếc áo này mang lại may mắn, thế nên luôn mặc nó. Sắp tới tôi cũng như vậy, đứng trên đường pitch với chiếc áo màu đen hay mặc", ông Kim tiết lộ.

U23 Việt Nam đã có màn khởi đầu ấn tượng qua chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan, trận thắng toàn diện của các cầu thủ Việt Nam. Nếu tiếp tục giành thêm 3 điểm trước U23 Kyrgyzstan vào tối 9-1, vé vào tứ kết sẽ sớm thuộc về đoàn quân của HLV Kim Sang-sik.

"Trận đầu tiên chúng tôi có 3 điểm. Đội bóng đang nỗ lực để chuẩn bị thật tốt, hướng tới 3 điểm tiếp theo để mở ra cánh cửa vào vòng trong. Hy vọng người hâm mộ tiếp tục dõi theo, cổ vũ chúng tôi trong hành trình này", HLV Kim Sang-sik nói.

CAO TƯỜNG