Môn futsal nam, Việt Nam – Thái Lan 1-2: Nỗ lực bất thành

Đội tuyển futsal nam Việt Nam bước vào trận đấu thứ 3 vào tối 18-12, gặp đội chủ nhà Thái Lan với mục tiêu không được để thua trận nhằm tiếp tục cuộc đua tranh Huy chương ở SEA Games 33.

Các cầu thủ Việt Nam đã có trận đấu đầy nỗ lực trước đội chủ nhà. Ảnh: FAT

Lên tinh thần sau trận thắng Indonesia trước đó, các cầu thủ Việt Nam đã nhập cuộc rất tốt với lối chơi đôi công trước đội chủ nhà. Thịnh Phát, Đức Hòa, Công Viên đã bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc có thể giúp đội nhà vươn lên dẫn trước.

Ở bên kia sân, đương kim vô địch Thái Lan cho thấy sức mạnh của đội bóng đang trong top 4 châu Á và dẫn đầu Đông Nam Á cho dù vừa trải qua giai đoạn trẻ hóa lực lượng. Thủ môn Văn Tú đã nhiều phen cứu thua cho khung thành đội nhà trước khi bị khuất phục ở phút 15 từ pha dứt điểm của Muhammad.

Sang đầu hiệp hai, các cầu thủ Việt Nam tạo nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành đội chủ nhà, nhưng những pha dứt điểm đều không thành công. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 29, đội tuyển futsal Việt Nam đã nhận bàn thua thứ 2 từ cú dứt điểm của Itticha, bóng đi trúng Ngọc Linh đổi hướng rồi đi thẳng vào lưới.

Phút 30, Đa Hải thắp lại hy vọng cho đội nhà sau bàn rút ngắn tỷ số 1-2 từ cú đá phạt. Quãng thời gian 5 phút cuối trận, đội tuyển Việt Nam chuyển sang đá power-play. Có nhiều thời điểm đoàn quân của HLV Guistozzi thi đấu lấn lướt, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi đành chấp nhận thua với tỷ số 1-2.

Thua trận này, đội tuyển Việt Nam hết cơ hội tranh HCV tại SEA Games 33. Ngày 19-12, đội sẽ thi đấu trận cuối gặp đội tuyển Myanmar.

Tin liên quan Đội tuyển futsal nữ Việt Nam lần đầu giành HCV SEA Games

CAO TƯỜNG