Tuyết Dung ghi bàn đầu tiên tại Giải futsal nữ VĐQG 2025

Đội trưởng Tuyết Dung ăn mừng cùng các đồng đội tại Phong Phú Hà Nam. ẢNH: QUỐC KHANH

Chiều tối 31-12 tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TPHCM) đã diễn ra vòng 2 thuộc Giải futsal nữ VĐQG 2025. Trận đấu sớm giữa Phong Phú Hà Nam và Hà Nội thu hút sự chú ý, khi cả hai đội đều rất quyết tâm tìm kiếm kết quả thuận lợi sau thất bại ở trận ra quân. Hà Nội là đội nhập cuộc tốt hơn, sớm thể hiện ưu thế bằng lối chơi chủ động và tốc độ cao.

Ngay phút thứ 6, Biện Thị Hằng tung cú dứt điểm chính xác mở tỷ số cho đại diện Thủ đô. Chưa đầy một phút sau, Hà Nội tiếp tục gây sức ép và được đền đáp bằng bàn thắng của Nguyễn Thị Hoa, nâng tỷ số lên 2-0, tạo lợi thế lớn từ rất sớm.

Bị dẫn trước hai bàn, Phong Phú Hà Nam nhanh chóng điều chỉnh lối chơi, đẩy cao đội hình và gia tăng nhịp độ tấn công. Những nỗ lực đó sớm mang lại hiệu quả khi ở phút thứ 8, Lan Mai tận dụng tốt cơ hội trong vòng cấm, ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, giúp đội bóng Hà Nam lấy lại sự tự tin.

Sang hiệp hai, Phong Phú Hà Nam tiếp tục duy trì thế trận áp đảo với nhiều pha tổ chức tấn công đa dạng. Sau hàng loạt tình huống dứt điểm nguy hiểm, bàn gỡ hòa 2-2 cuối cùng cũng đến ở phút 30. Từ pha phối hợp bên cánh, bóng được căng ngang chính xác sang cột hai để Tuyết Dung băng vào dứt điểm một chạm gọn gàng.

Thái Sơn Nam TPHCM (áo xanh) giành chiến thắng dễ dàng trước CLB nữ TPHCM. ẢNH: QUỐC KHANH

Sau bàn gỡ, tinh thần thi đấu của Phong Phú Hà Nam lên cao rõ rệt. Tuyết Dung cùng đồng đội tiếp tục tạo ra sức ép lớn trong những phút cuối trận, song không thể ghi thêm bàn thắng và chấp nhận kết quả hòa.

Ở trận đấu còn lại trong ngày, Thái Sơn Nam TPHCM thể hiện sức mạnh vượt trội khi vùi dập CLB nữ TPHCM với tỷ số 11-0. Riêng hiệp một, các nhà đương kim vô địch đã dẫn trước 5 bàn. Với kết quả này, Thái Sơn Nam TPHCM dẫn đầu bảng xếp hạng với hai trận toàn thắng, trong khi CLB nữ TPHCM tạm xếp thứ hai với 3 điểm.

Tin liên quan Hai đại diện TPHCM khởi đầu ấn tượng tại Giải futsal nữ VĐQG 2025

HỮU THÀNH