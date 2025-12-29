Hai đại diện TPHCM khởi đầu ấn tượng tại Giải futsal nữ VĐQG 2025

CLB TPHCM và Thái Sơn Nam TPHCM khởi đầu Giải futsal nữ VĐQG 2025 bằng những chiến thắng thuyết phục, qua đó cùng nhau làm nóng cuộc đua vô địch hứa hẹn đầy kịch tính.

Niềm vui chiến thắng của Thái Sơn Nam TPHCM. ẢNH: QUỐC KHANH

Chiều 29-12, Giải futsal nữ VĐQG 2025 chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu phường Chánh Hưng (TPHCM) và kéo dài đến ngày 8-1-2026. Việc sân chơi futsal nữ quốc gia tổ chức muộn đến cuối năm 2025 và kéo dài sang năm 2026 xuất phát từ lịch thi đấu quốc tế dày đặc của đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển futsal nữ Việt Nam trong suốt năm 2025.

Quả bóng đồng nữ Việt Nam 2025 Trần Thị Thuỳ Trang là đội trưởng của CLB TPHCM. ẢNH: QUỐC KHANH

Thành thử, khi các giải quốc tế của sân 11 người và sân futsal khép lại, các CLB chuyên sân 11 như Hà Nội, Phong Phú Hà Nam và TPHCM có đủ lực lượng để cùng đội futsal chuyên nghiệp duy nhất của Việt Nam là Thái Sơn Nam TPHCM tranh tài tại Giải futsal nữ VĐQG 2025 theo thể thức lượt đi và lượt về. Sân chơi năm nay nhận được nhiều hơn sự chú ý sau khi đội tuyển futsal nữ Việt Nam giành tấm huy chương vàng lịch sử tại SEA Games 33.

Ở vòng 1, CLB TPHCM với nòng cốt là các cầu thủ trẻ được đào tạo tại sân Tao Đàn đã giành chiến thắng đầy cảm xúc 2-1 trước Hà Nội. Hai bàn thắng của thầy trò HLV Trần Văn Vũ được ghi bởi Nguyễn Thị Như Ý (sinh năm 2004) và Hoàng Thị Nương.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú động viên các CLB tham dự Giải futsal nữ VĐQG 2025. ẢNH: QUỐC AN

Cũng tận hưởng niềm vui chiến thắng là Thái Sơn Nam TPHCM. Cô trò HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi hậu bằng chiến thắng 3-1 trước Phong Phú Hà Nam. Ngay phút thứ 2, Lê Thị Thanh Ngân ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. Dù để Thị Linh gỡ hòa cho Phong Phú Hà Nam ở phút 14, Thái Sơn Nam TPHCM vẫn hoàn thành mục tiêu giành trọn 3 điểm khi Bùi Thị Trang và Thanh Ngân lập công trong 3 phút cuối trận.

Cựu tuyển thủ futsal Việt Nam Trần Văn Vũ dẫn dắt CLB TPHCM. ẢNH: QUỐC AN

Sau vòng 1, Thái Sơn Nam TPHCM tạm dẫn đầu bảng xếp hạng, trong khi CLB TPHCM xếp sau do thua chỉ số phụ. Hai đại diện đến từ TPHCM cũng được nhận diện là những ứng viên nặng ký cho chức vô địch mùa giải năm nay, đặc biệt khi CLB TPHCM mời được huyền thoại futsal Việt Nam Trần Văn Vũ trực tiếp đảm nhiệm vai trò huấn luyện, góp phần nâng tầm chuyên môn.

Cũng trong chiều 29-12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức lễ khai mạc Giải futsal nữ VĐQG 2025. Buổi lễ có sự hiện diện của ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch VFF, ông Nguyễn Xuân Vũ - Phó Chủ tịch VFF và ông Nguyễn Văn Phú - Tổng Thư ký VFF.

HỮU THÀNH