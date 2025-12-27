Khởi động giải futsal nữ VĐQG 2025

Giải futsal nữ VĐQG 2025 đã được khởi động vào chiều 22-12 qua buổi họp kỹ thuật và bốc thăm xếp lịch thi đấu tại phòng họp Nhà thi đấu CLB futsal phường Chánh Hưng (TPHCM). Đây cũng là giải đấu cuối cùng thuộc hệ thống VĐQG trong năm 2025.

Thái Sơn Nam TPHCM đang là đương kim vô địch của giải.

Buổi họp có sự tham dự của đại diện Ban tổ chức giải, lực lượng giám sát, trọng tài cùng đại diện 4 đội bóng tham dự giải gồm: ĐKVĐ Thái Sơn Nam TPHCM, đương kim Á quân TPHCM, Phong Phú Hà Nam và Hà Nội.

Tại cuộc họp, Ban tổ chức đã phổ biến các nội dung liên quan đến Điều lệ giải, lịch thi đấu, công tác tổ chức, y tế, trọng tài cũng như các quy định chuyên môn nhằm đảm bảo giải đấu diễn ra đúng kế hoạch, an toàn và công bằng. Đại diện các đội bóng đã trao đổi, thống nhất và cam kết tuân thủ nghiêm túc các quy định của Điều lệ giải.

Ban tổ chức cùng lực lượng trọng tài, đại diện các đội tại buổi họp kỹ thuật vào ngày 27-12.

Theo kế hoạch, Giải futsal nữ Vô địch quốc gia 2025 sẽ diễn ra từ ngày 29-12-2025 đến 8-1-2026. Bốn đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt tập trung, tính điểm xếp hạng từ thứ Nhất đến thứ Tư để xác định thứ hạng chung cuộc.

Lễ khai mạc giải sẽ được tiến hành trước trận đấu giữa Thái Sơn Nam TPHCM và Phong Phú Hà Nam, vào lúc 16g45 ngày 29-12 tới tại Nhà thi đấu CLB Futsal phường Chánh Hưng (TPHCM). Tấm Huy chương vàng SEA Games 33 vừa qua hy vọng sẽ tăng sự hưng phấn cho các cầu thủ tham dự giải đấu năm nay, cũng như thu hút thêm sự quan tâm của khán giả.

CAO TƯỜNG