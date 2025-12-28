Quả bóng vàng Châu Đoàn Phát trở lại, futsal Việt Nam chuẩn bị giải châu Á 2026

Ala Châu Đoàn Phát bình phục chấn thương để chuẩn bị cho Giải futsal châu Á 2026. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Hôm nay (28-12), HLV Diego Giustozzi đã công bố danh sách 19 tuyển thủ chuẩn bị cho vòng chung kết Giải futsal châu Á diễn ra vào cuối tháng 1 năm sau tại Indonesia.

Tin vui đến với người hâm mộ khi cựu binh Châu Đoàn Phát đã kịp bình phục chấn thương để trở lại với đội tuyển futsal Việt Nam. Trong đêm gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025, Đoàn Phát vẫn không giấu được nỗi tiếc nuối khi lỡ hẹn SEA Games 33 và lặng người nhìn các đồng đội thất bại trong việc cạnh tranh huy chương. Vì thế, ala sinh năm 1999 tràn đầy quyết tâm cho lần tái xuất tới đây, nhất là khi anh vừa được tiếp thêm tinh thần với danh hiệu Quả bóng vàng futsal 2025.

Đón Đoàn Phát trở lại, nhưng HLV Diego lại phải tạm chia tay đội trưởng Phạm Đức Hòa vì chấn thương. Trong khi đó, pivot Nguyễn Minh Trí cũng không có tên trong danh sách chuẩn bị cho giải châu Á. Từng trải qua giai đoạn gần 1 năm điều trị chấn thương, điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuyên môn của Minh Trí. Dù đầy nỗ lực, nhưng Minh Trí không thể lấy lại phong độ tại SEA Games 33. Điều này buộc HLV Diego phải trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ khác.

Các danh hiệu được nhận tại gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 sẽ tiếp thêm tinh thần cho Đoàn Phát, Minh Quang và Đa Hải. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ngoài Đức Hòa và Minh Trí, về cơ bản bộ khung của đội tuyển futsal Việt Nam không có nhiều thay đổi. Đương kim Quả bóng bạc Từ Minh Quang, Quả bóng đồng Nguyễn Đa Hải, cùng các cầu thủ Nguyễn Thịnh Phát, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Văn Tú… vẫn tiếp tục là trụ cột của toàn đội.

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ trở lại tập trung tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam (TPHCM) từ ngày 2-1-2026. Sau đó, thầy trò HLV Diego thi đấu hai trận giao hữu, cũng tại TPHCM, trước Afghanistan vào các ngày 18 và 20-1. Từ đó, HLV Diego sẽ chốt danh sách trước khi toàn đội di chuyển sang Indonesia vào ngày 24-1-2026. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng B và lần lượt gặp Kuwait (27-1), Lebanon (29-1) và Thái Lan (31-1).

DANH SÁCH TẬP TRUNG CỦA ĐỘI TUYỂN FUTSAL VIỆT NAM Thủ môn: Phạm Văn Tú, Trần Văn Lương, Lưu Thanh Bảo Cầu thủ: Trần Thái Huy, Nhan Gia Hưng, Đinh Công Viên, Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Tiến Hùng, Châu Đoàn Phát, Dương Ngọc Linh, Nguyễn Thịnh Phát, Nguyễn Hoàng Quân, An Lâm Tới, Trần Quang Nguyên, Vũ Ngọc Ánh, Trịnh Công Đại, Từ Minh Quang, Nguyễn Đa Hải, Ngô Ngọc Sơn.

Tin liên quan Hành trình đầy cảm hứng của Quả bóng vàng futsal Châu Đoàn Phát

HỮU THÀNH