Đội tuyển futsal Việt Nam chuẩn bị so tài cùng đội tuyển futsal Afghanistan

Đội tuyển futsal Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng (TPHCM) hướng đến Vòng chung kết futsal châu Á 2026. Bên cạnh các buổi tập chuyên môn với cường độ cao, đội sẽ có hai trận giao hữu quốc tế với đội tuyển futsal Afghanistan nhằm hoàn thiện lực lượng và lối chơi trước khi lên đường sang Indonesia.

Thái Huy cùng các đồng đội tích cực tập luyện hướng đến VCK futsal châu Á 2026.

Đây cũng là đội tuyển thứ hai của Việt Nam ra quân trong năm 2026 ở giải đấu châu Á sau đội tuyển U23 Việt Nam. Trong những ngày qua, các buổi tập diễn ra với cường độ cao, tập trung hoàn thiện nền tảng thể lực, củng cố kỹ – chiến thuật và nâng cao sự gắn kết trong lối chơi, nhằm giúp toàn đội đạt trạng thái sẵn sàng tốt nhất trước thềm giải đấu lớn của châu lục.

Thời gian qua, Ban huấn luyện cũng đặc biệt chú trọng đến việc tổ chức lối chơi, khả năng chuyển đổi trạng thái cũng như tính hiệu quả trong các tình huống cố định. Song song với đó, các cầu thủ được yêu cầu duy trì sự tập trung cao độ, kỷ luật chiến thuật và tinh thần thi đấu tích cực, coi mỗi buổi tập là một bước chuẩn bị quan trọng cho mục tiêu phía trước.

Quả bóng Bạc futsal Việt Nam 2025 Nguyễn Đa Hải

Trong khuôn khổ kế hoạch do VFF sắp xếp, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu quốc tế với đội tuyển futsal Afghanistan, lần lượt diễn ra vào các ngày 19-1 và 21-1-2026 tại TPHCM. Đây được xem là những “bài test” có ý nghĩa thiết thực, giúp Ban huấn luyện rà soát lực lượng, đánh giá phong độ từng cầu thủ, đồng thời thử nghiệm các phương án chiến thuật khác nhau trong điều kiện thi đấu cọ xát quốc tế.

Sau loạt trận giao hữu này, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia vào ngày 27-1-2026 để chính thức tham dự Vòng chung kết futsal châu Á 2026. Tại giải đấu này, đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng B, cùng các đối thủ được đánh giá rất mạnh gồm đương kim Á quân châu Á Đội tuyển futsal Thái Lan, Kuwait và Lebanon.

CAO TƯỜNG