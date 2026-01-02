Tuyển futsal Việt Nam hội quân, hứng khởi hướng đến giải châu Á 2026

Sáng 2-1, đội tuyển futsal Việt Nam đã hội quân trở lại, khởi động hành trình chuẩn bị cho vòng chung kết Giải futsal châu Á, nhiệm vụ trọng tâm của toàn đội trong năm 2026.

Đội tuyển futsal Việt Nam hội quân chuẩn bị cho vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026. ẢNH: TÂM HÀ

Đợt hội quân mở đầu năm mới 2026 của thầy trò HLV Diego Giustozzi đón chào rất nhiều thành viên quen thuộc trở lại. Đó là đương kim Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2025 Châu Đoàn Phát cùng hai cựu binh Ngô Ngọc Sơn và Trần Thái Huy, bộ ba đã lỡ hẹn tại SEA Games 33 vì chấn thương.

Đương kim Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2025 Châu Đoàn Phát trở lại. ẢNH: TÂM HÀ

Bên cạnh đó, Lãnh đội Huỳnh Tấn Quốc cũng trở lại đồng hành cùng đội tuyển futsal nam quốc gia, sau khi hoàn thành nhiệm vụ “săn vàng” SEA Games 33 cùng đội tuyển futsal nữ Việt Nam và đưa U16 futsal nam Việt Nam tham dự Giải futsal U16 Đông Nam Á 2025. Sự hiện diện của ông Huỳnh Tấn Quốc có ý nghĩa lớn cả về chuyên môn lẫn tinh thần, khi ông từng gắn bó với đội tuyển futsal nam Việt Nam qua hai kỳ Futsal World Cup 2016 và 2021, cùng nhiều giải đấu khu vực và châu lục, đồng thời là cầu nối quan trọng hỗ trợ HLV Diego Giustozzi trong công tác phiên dịch cho các cầu thủ.

Việc các “người quen” trở lại với diện mạo và tinh thần mới đã tạo nên bầu không khí hứng khởi trong những ngày đầu năm 2026. HLV Diego Giustozzi cũng gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn đội, bày tỏ kỳ vọng sẽ cùng các học trò chinh phục những cột mốc thành tích mới, trước mắt là vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026.

HLV Diego Giustozzi trao đổi với Lãnh đội Huỳnh Tấn Quốc và trợ lý HLV Nguyễn Tuấn Anh. ẢNH: TÂM HÀ

Theo kế hoạch, đội tuyển futsal Việt Nam duy trì việc tập luyện tại Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng (TPHCM) từ ngày 2-1. Trong gần ba tuần chuẩn bị, toàn đội sẽ duy trì cường độ tập luyện cao nhằm đạt phong độ tốt nhất trước khi bước vào giải đấu. Xen kẽ quá trình tập huấn, thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ thi đấu hai trận giao hữu với Afghanistan vào các ngày 19-1 và 21-1. Đây được xem là những “bài test” quan trọng để ban huấn luyện rà soát lực lượng, hoàn thiện lối chơi và thử nghiệm các phương án chiến thuật.

Sau đó, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia vào ngày 24-1 để tham dự vòng chung kết futsal châu Á 2026. Theo kết quả bốc thăm, Châu Đoàn Phát cùng đồng đội nằm ở bảng B và lần lượt gặp Kuwait (27-1), Lebanon (29-1) và Thái Lan (31-1).

Nhan Gia Hưng cùng đồng đội tích cực chuẩn bị cho sân chơi châu lục. ẢNH: TÂM HÀ

Với những bài học kinh nghiệm từ SEA Games 33 cùng định hướng chuẩn bị bài bản, dài hạn của VFF, đội tuyển futsal Việt Nam bước vào chặng đường mới với quyết tâm cao, đặt mục tiêu tiến sâu tại vòng chung kết Giải futsal châu Á 2026, qua đó tạo nền tảng quan trọng cho hành trình cạnh tranh suất dự Futsal World Cup 2028.

HỮU THÀNH