Futsal nữ Thái Sơn Nam TPHCM lần thứ 4 nâng cao chức vô địch quốc gia

Thái Sơn Nam TPHCM tiếp tục khẳng định vị thế số 1 ở futsal nữ Việt Nam khi đăng quang Giải futsal nữ VĐQG 2025, cũng là danh hiệu thứ 4 liên tiếp tại sân chơi này.

Khoảnh khắc Thái Sơn Nam TPHCM nâng cao danh hiệu Futsal nữ VĐQG 2025. ẢNH: TÂM HÀ

Chiều 8-1, tại Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng (TPHCM), Giải futsal nữ VĐQG 2025 chính thức hạ màn với hai trận đấu cuối cùng thuộc vòng 6. Trong đó, cuộc so tài với Hà Nội chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục đối với Thái Sơn Nam TPHCM, khi đại diện chủ nhà đã chính thức bảo vệ thành công ngôi hậu trước một vòng đấu.

Dẫu vậy, trận đấu này vẫn diễn ra vô cùng hấp dẫn, bởi cô trò HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết vẫn quyết tâm hướng đến chiến thắng thứ 6 để ngày nhận cúp thêm trọn vẹn niềm vui, trong khi Hà Nội còn mục tiêu giành tấm huy chương đồng.

Hà Nội ba lần vươn lên dẫn trước với các pha lập công của Vũ Thị Hoa, Kiều Diễm và Ánh Mỹ. Nhưng cả ba lần, Ngọc Hân, Phương Anh và Nguyệt Vi đều ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho Thái Sơn Nam TPHCM. Khi trận đấu chỉ còn đúng 2 giây, sai lầm của thủ môn Kim Phương từ quả đá phạt của Biện Thị Hằng đã khiến đội chủ nhà nhận bàn thua thứ 4, qua đó khép lại trận đấu với thất bại đáng tiếc 3-4.

Thái Sơn Nam TPHCM (áo trắng) và Hà Nội đã cống hiến cho người hâm mộ trận cầu hấp dẫn. ẢNH: TÂM HÀ

Tuy nhiên, kết quả này không ảnh hưởng đến niềm vui của Thái Sơn Nam TPHCM. Cô trò HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết đăng quang Giải futsal nữ VĐQG 2025 với 15 điểm sau khi giành 5 trận thắng và 1 thất bại. Danh hiệu tập thể còn giúp Bùi Thị Trang đoạt cú đúp giải thưởng cá nhân gồm Cầu thủ xuất sắc nhất giải và Vua phá lưới (7 bàn thắng). Trong khi đó, thủ môn Ngô Thị Thùy Linh được trao danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải.

Thái Sơn Nam TPHCM tiếp tục khẳng định vị thế số 1 của futsal nữ Việt Nam khi có lần thứ 4 liên tiếp nâng cao danh hiệu quốc nội. Kể từ khi Giải futsal nữ VĐQG lần đầu được tổ chức vào năm 2022, đội futsal của bầu Tú chưa có đối thủ cạnh tranh xứng tầm trong nước.

Trong khi đó, một đại diện khác đến từ TPHCM là CLB TPHCM giành vị trí á quân tại giải với 10 điểm, đồng thời được trao thêm giải Phong cách. Đây cũng là thành tích đầu tiên của cựu tuyển thủ futsal Trần Văn Vũ khi chuyển sang công tác huấn luyện một CLB futsal nữ. Đứng thứ 3 là Hà Nội với 7 điểm, còn Phong Phú Hà Nam xếp cuối cùng khi chỉ có 2 điểm.

Một số hình ảnh ở lễ bế mạc Giải futsal nữ VĐQG 2025 (ẢNH: TÂM HÀ)

Ông Nguyễn Quốc Hội, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, trao danh hiệu Vua phá lưới cho Bùi Thị Trang (Thái Sơn Nam TPHCM)

Ông Trần Quốc Khánh, Tổng Giám đốc Công ty CP Thể thao Thái Sơn Nam, trao danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất cho Ngô Thị Thùy Linh (Thái Sơn Nam TPHCM)

Tuyển thủ Trần Thị Thùy Trang đại diện CLB TPHCM nhận danh hiệu Phong cách

Hà Nội đứng hạng ba tại Giải futsal nữ VĐQG 2025

CLB TPHCM đoạt vị trí á quân tại Giải futsal nữ VĐQG 2025

Thái Sơn Nam TPHCM có lần thứ 4 nâng cao danh hiệu Futsal nữ VĐQG

Tin liên quan Thái Sơn Nam TPHCM lần thứ 4 liên tiếp đoạt danh hiệu futsal VĐQG

HỮU THÀNH