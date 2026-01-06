Thái Sơn Nam TPHCM lần thứ 4 liên tiếp đoạt danh hiệu futsal VĐQG

Cô trò HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết ngược dòng đánh bại CLB TPHCM với tỷ số 4-1 vào chiều 6-1, qua đó chính thức bảo vệ thành công danh hiệu tại Giải futsal VĐQG 2025 trước một vòng đấu.

Thái Sơn Nam TPHCM chính thức đăng quang tại Giải futsal nữ VĐQG 2025. ẢNH: QUỐC KHANH

Trước khi bước vào vòng 5, Thái Sơn Nam TPHCM dẫn đầu với 12 điểm tuyệt đối, thắng cả 4 trận. CLB TPHCM xếp ngay phía sau với 5 điểm ít hơn. Do giải đấu chỉ còn hai vòng, nên cô trò HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết sẽ sớm lên ngôi ở mùa giải năm nay nếu giành được điểm trong cuộc đối đầu trực tiếp với đối thủ.

CLB TPHCM trong thế không còn gì để mất nên đẩy cao đội hình ngay từ hiệp 1. Chính các học trò của HLV Trần Văn Vũ là những người ghi bàn mở tỷ số trước, nhờ công của K’Thủa ở phút thứ 7 và duy trì lợi thế ấy cho đến khi kết thúc 20 phút đầu tiên. Tuy nhiên, việc bung sức ở hiệp 1 khiến thể lực của Trần Thị Thùy Trang cùng đồng đội bị suy giảm, từ đó mở ra các đợt lên bóng nguy hiểm cho Thái Sơn Nam TPHCM ở hiệp 2.

Thái Sơn Nam TPHCM gặp nhiều khó khăn ở trận derby với CLB TPHCM. ẢNH: QUỐC KHANH

Đội chủ nhà ghi liền 4 bàn thắng, lần lượt do công của Nguyễn Phương Anh (phút 24), Bùi Thị Trang (phút 25), Đinh Thị Ngọc Hân (phút 33) và A Dắt Rin Tô (phút 39). Cô trò HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết lội ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 4-1, qua đó có 15 điểm và chính thức đăng quang tại Giải futsal VĐQG 2025 trước một vòng đấu.

Các cầu thủ Thái Sơn Nam TPHCM ôm nhau ăn mừng đầy cảm xúc sau khi giành chức vô địch Giải futsal nữ VĐQG lần thứ 4 liên tiếp. Danh hiệu này còn giúp đội futsal nữ của bầu Tú khép lại năm 2025 đầy đáng nhớ, khi trước đó họ chính là nòng cốt của đội tuyển futsal nữ Việt Nam lọt vào tứ kết Giải futsal nữ châu Á, cũng như giành tấm huy chương vàng lịch sử tại SEA Games 33.

Thái Sơn Nam TPHCM sẽ được trao cúp vô địch vào ngày 8-1, khi Giải futsal nữ VĐQG 2025 tổ chức thi đấu vòng cuối cùng và lễ bế mạc tại Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng (TPHCM).

HỮU THÀNH