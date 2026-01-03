Các Quả bóng vàng Việt Nam tỏa sáng tại Giải futsal nữ VĐQG 2025

Chiều 2-1, tại Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng (TPHCM), vòng 3 Giải futsal nữ VĐQG 2025 đã diễn ra cuộc đối đầu hấp dẫn giữa CLB TPHCM và Phong Phú Hà Nam. Trong đó, hai cựu Quả bóng vàng nữ Việt Nam là Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Tuyết Dung đều lập công.

Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2014 và 2018 Nguyễn Thị Tuyết Dung (áo đỏ) ghi bàn gỡ hòa cho Phong Phú Hà Nam. ẢNH: QUỐC KHANH

Với lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn cùng lợi thế sân, CLB TPHCM nhanh chóng chiếm thế chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thùy Trang cùng các đồng đội liên tục tổ chức pressing và dồn ép Phong Phú Hà Nam, khiến khung thành của Phong Phú Hà Nam thường xuyên rơi vào trạng thái báo động. Tuy nhiên, sự chắc chắn của thủ môn Hồng Ngân đã giúp đội khách đứng vững trong hiệp 1.

Ở chiều ngược lại, Phong Phú Hà Nam gặp không ít khó khăn trong việc triển khai tấn công. Tuyết Dung cùng các đồng đội không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt trong 20 phút đầu tiên. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi CLB TPHCM tiếp tục là đội cầm bóng nhiều hơn và gia tăng sức ép. Sự khác biệt cuối cùng cũng đến ở phút 26, khi Thùy Trang tung cú sút chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Đội trưởng Trần Thị Thùy Trang tiếp tục làm đầu tàu của CLB TPHCM. ẢNH: QUỐC KHANH

Tuy nhiên, sau bàn mở tỷ số, CLB TPHCM bất ngờ chơi chùng xuống. Điều này tạo điều kiện để Phong Phú Hà Nam dần lấy lại thế trận và tổ chức nhiều pha phản công nguy hiểm. Đến phút 38, Tuyết Dung có pha xử lý khéo léo trước khi dứt điểm chính xác, gỡ hòa cho Phong Phú Hà Nam.

Những phút cuối trận, CLB TPHCM nỗ lực tìm bàn thắng quyết định nhưng không thành công, qua đó đành chấp nhận kết quả hòa 1-1.

Kết thúc lượt đi, Phong Phú Hà Nam có 2 điểm, còn CLB TPHCM có 4 điểm và lỡ cơ hội bám đuổi đội đầu bảng Thái Sơn Nam TPHCM. Bởi ở trận đấu còn lại, Thái Sơn Nam TPHCM thắng Hà Nội 3-1 để giữ vững ngôi đầu với 9 điểm tuyệt đối, trong khi đại diện đến từ Thủ đô xếp cuối với vỏn vẹn 1 điểm.

HỮU THÀNH