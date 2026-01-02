Futsal nữ Việt Nam có 2 đề cử xuất sắc nhất thế giới năm 2025

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam và HLV trưởng Nguyễn Đình Hoàng đã vinh dự được đề cử ở hai hạng mục tập thể và cá nhân xuất sắc nhất thế giới năm 2025.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam có năm thứ 2 liên tiếp được đề cử cho hạng mục đội tuyển nữ xuất sắc thế giới. ẢNH: VFF

Đây là hệ thống giải thưởng thường niên do Futsal Planet, tạp chí chuyên ngành futsal uy tín hàng đầu thế giới, tổ chức. Năm 2025 đánh dấu lần bầu chọn thứ 26 của giải thưởng danh giá này.

Theo công bố từ Futsal Planet, đội tuyển futsal nữ Việt Nam có năm thứ 2 liên tiếp góp mặt trong tốp 10 đội tuyển futsal nữ xuất sắc nhất thế giới. Đề cử này là sự ghi nhận cho một năm 2025 thi đấu đầy thành công của thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng, khi đội lọt vào tứ kết Giải futsal nữ châu Á và đặc biệt là giành tấm huy chương vàng lịch sử tại SEA Games 33.

Khác với thông lệ những năm trước khi mỗi hạng mục được công bố cùng lúc 10 đề cử, thì năm nay Futsal Planet đã thay đổi cách thức công bố nhằm tôn vinh sâu hơn từng tập thể và cá nhân. Theo đó, các đề cử sẽ được giới thiệu theo từng đợt, mỗi đợt gồm 4 cái tên. Ở nhóm đầu tiên của hạng mục đội tuyển futsal nữ xuất sắc nhất thế giới, bên cạnh Việt Nam còn có Colombia, Morocco và Ba Lan.

Không chỉ ở hạng mục tập thể, thành tích ấn tượng của đội tuyển futsal nữ Việt Nam còn giúp HLV Nguyễn Đình Hoàng lọt vào tốp 10 đề cử HLV đội tuyển futsal nữ xuất sắc nhất thế giới năm 2025.

HLV Nguyễn Đình Hoàng của đội tuyển futsal nữ Việt Nam. ẢNH: VFF

Chia sẻ với Báo SGGPO, HLV Nguyễn Đình Hoàng bày tỏ niềm vui và tự hào khi được ghi nhận trên đấu trường quốc tế: “Tôi rất vinh dự khi được góp mặt trong danh sách đề cử này. Đây là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực và hoàn thiện bản thân. Thành công này không phải của riêng tôi, mà là kết quả từ sự cố gắng của toàn bộ ban huấn luyện và các cầu thủ. Tập thể đội tuyển sẽ tiếp tục phấn đấu để phát triển hơn nữa trong năm 2026”.

HLV Nguyễn Đình Hoàng là cựu tuyển thủ futsal Việt Nam và CLB Thái Sơn Bắc. Ông tiếp quản đội tuyển futsal nữ Việt Nam từ giữa năm 2024 và nhanh chóng ghi dấu ấn khi cùng đội vô địch Giải futsal nữ Đông Nam Á 2024, trước khi làm nên lịch sử với huy chương vàng SEA Games 33.

Trong danh sách đề cử cùng HLV Nguyễn Đình Hoàng còn có nhiều tên tuổi uy tín của futsal thế giới như Luis Miguel Jeronimo (đội tuyển futsal nữ Bồ Đào Nha), Silvio Nicolas Noriega (Argentina), Thanatorn Santanaprasit (Thái Lan)…

Theo kế hoạch, ngày 7-1-2026, Futsal Planet sẽ chính thức công bố người chiến thắng ở từng hạng mục giải thưởng.

Trong hơn 5 năm qua, futsal Việt Nam đã nhiều lần có đại diện góp mặt trong các danh sách đề cử của Futsal Planet. Đáng chú ý, thủ môn Hồ Văn Ý từng hai lần được vinh danh trong tốp 10 thủ môn futsal xuất sắc nhất thế giới vào các năm 2018 và 2021.

HỮU THÀNH