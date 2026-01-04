Thái Sơn Nam TPHCM chạm một tay vào danh hiệu futsal nữ VĐQG 2025

Cô trò HLV Huỳnh Thị Thanh Khiết kéo dài chuỗi thắng từ đầu giải lên con số 4, qua đó cầm một tay vào danh hiệu tại Giải futsal nữ VĐQG 2025.

Các cô gái Thái Sơn Nam TPHCM sắp bảo vệ thành công danh hiệu tại Giải futsal nữ VĐQG. ẢNH: QUỐC KHANH

Chiều 4-1 tại Nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng (TPHCM), Giải futsal nữ VĐQG 2025 đã trở lại với vòng đầu tiên của giai đoạn lượt về. Trong đó, Thái Sơn Nam TPHCM tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi thêm một lần vượt qua Phong Phú Hà Nam tại giải đấu năm nay.

Trong hiệp 1, dù tạo ra hàng tá cơ hội, song chỉ A Dăt Rinto là cầu thủ duy nhất của đội chủ nhà tận dụng thành công cơ hội có được để ghi bàn thắng mở điểm. Sang hiệp 2, Phong Phú Hà Nam đẩy cao đội hình và tạo ra thế trận rượt đuổi về mặt tỷ số với Thái Sơn Nam TPHCM. Đội khách ghi 2 bàn, nhưng chừng đấy là không đủ để giúp họ có điểm số ở trận đấu này. Bởi Bùi Thị Trang và Trần Nguyệt Vi đã lần lượt lập công, giúp Thái Sơn Nam TPHCM giữ lại 3 điểm với chiến thắng 3-2 chung cuộc.

Nguyệt Vi cùng đồng đội duy trì mạch 4 trận toàn thắng từ đầu giải, giành được 12 điểm tuyệt đối. Với khoảng cách nhiều hơn 5 điểm so với đội xếp thứ hai là CLB TPHCM, Thái Sơn Nam TPHCM sẽ bảo vệ thành công chức vô địch nếu có điểm hoặc CLB TPHCM không giành được chiến thắng ở vòng tới.

Cũng trong chiều 4-1, CLB TPHCM níu kéo hy vọng trong cuộc đua vô địch với chiến thắng đậm 5-2 trước Hà Nội. Trong đó, Hoàng Thị Nương và Nguyễn Thị Như Ý mỗi người lập cú đúp, bên cạnh bàn thắng của Ngô Thị Hồng Nhung.

Thất bại này khiến Hà Nội vẫn giậm chân ở vị trí cuối bảng với 1 điểm, trong khi Phong Phú Hà Nam xếp trên với 1 điểm nhỉnh hơn.

HỮU THÀNH