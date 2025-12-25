Fusal U19 Việt Nam bị từ chối bàn thắng gây tranh cãi khi gặp Thái Lan

Bị trọng tài người Hàn Quốc từ chối một bàn thắng đầy tranh cãi, đội tuyển futsal U19 Việt Nam nhận thất bại tỷ số 1-2 trước chủ nhà U19 Thái Lan trong tranh ngôi đầu bảng A thuộc Giải U19 Đông Nam Á 2025.

Futsal U19 Việt Nam đứng nhì bảng A tại Giải futsal U19 Đông Nam Á 2025. ẢNH: FAT

Trận đấu mang tính quyết định ngôi đầu bảng A giữa U19 Thái Lan và U19 Việt Nam diễn ra căng thẳng ngay từ đầu. Đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Anh nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 2. Từ pha áp sát quyết liệt, Văn Thành cướp bóng trong chân Kittipat Srijaem, vượt qua thủ môn Watcharin Kerdngoen trước khi dứt điểm gọn gàng, đưa đội khách vươn lên dẫn trước.

Sau bàn thua sớm, U19 Thái Lan đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, trong phần lớn hiệp 1, hàng thủ Việt Nam chơi tập trung, kỷ luật, phong tỏa tốt các mũi nhọn của đội chủ nhà. Không chỉ phòng ngự hiệu quả, U19 Việt Nam còn tạo ra một số tình huống phản công sắc nét nhưng không thể gia tăng cách biệt.

Bước sang hiệp 2, lợi thế thể hình và thể lực giúp U19 Thái Lan dần chiếm ưu thế. Việc sử dụng chiến thuật power-play mang lại hiệu quả tức thì khi Srithong tung cú sút từ ngoài vòng cấm, gỡ hòa 1-1.

Futsal U19 Việt Nam ăn mừng bàn thắng mở điểm vào lưới U19 Thái Lan. ẢNH: FAT

Ít phút sau, đến lượt thủ môn Watcharin Kerdngoen dâng cao, tung cú sút uy lực nâng tỷ số lên 2-1 cho đại diện đến từ xứ chùa Vàng ở phút 23.

Trong thế bị dẫn bàn, U19 Việt Nam nỗ lực tìm bàn gỡ. Minh Vương rồi Minh Huy liên tiếp có cơ hội đối mặt thủ môn nhưng các pha dứt điểm đều đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Cao trào của trận đấu đến ở phút 35. Đội khách tổ chức một pha phản công nhanh từ phần sân nhà, không có va chạm hay lỗi với cầu thủ Thái Lan và đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, trọng tài Kim Taewan (người Hàn Quốc) bất ngờ không công nhận bàn thắng, khiến ban huấn luyện và các cầu thủ Việt Nam phản ứng gay gắt. Quyết định này được đánh giá là rất khó hiểu và gây tranh cãi, khiến U19 Việt Nam mất đi bàn gỡ hòa quan trọng.

Thất bại 1-2 trước U19 Thái Lan khiến U19 Việt Nam đứng nhì bảng A và sẽ gặp U19 Indonesia, đội nhất bảng B với hai trận toàn thắng, ở trận bán kết lúc 16 giờ ngày 27-12. Ở cặp bán kết còn lại diễn ra cùng ngày, U19 Thái Lan đối đầu với U19 Malaysia.

Trong khi đó, tại lượt trận thứ 3 thuộc Giải U16 Đông Nam Á 2026 diễn ra vào chiều 25-12 cũng ở Thái Lan, U16 Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên khi vượt qua U16 Myanmar tỷ số 5-2. Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thành vẫn giữ một vị trí trong tốp 3 (có 4 điểm sau 2 trận) để tiếp tục cạnh tranh cùng U16 Thái Lan và U16 Indonesia cho tấm vé vào thi đấu trận chung kết.

HỮU THÀNH