Futsal U19 Việt Nam ghi 18 bàn trận ra quân giải Đông Nam Á 2025

Tối 24-12, đội tuyển futsal U19 Việt Nam có trận ra quân bảng A Giải futsal U19 Đông Nam Á 2025 gặp U19 Brunei và giành chiến thắng đậm 18-0, qua đó tạo lợi thế lớn ngay từ lượt đấu mở màn.

Đội tuyển futsal U19 Việt Nam đón nhận chiến thắng đầy nhẹ nhàng. ẢNH: FAT

Trước đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh nhập cuộc chủ động, áp đặt thế trận và liên tục khoan phá hàng thủ đối phương bằng tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng phối hợp nhóm hiệu quả.

Ngay trong hiệp một, các bàn thắng liên tiếp được ghi do công Đỗ Tuấn Vũ, Hoàng Minh Thức, Nguyễn Thạc Hiếu và Nguyễn Thọ Minh Huy, giúp U19 Việt Nam dẫn đến 7-0.

Sang hiệp hai, thế trận một chiều tiếp tục được duy trì khi Tuấn Việt, Trần Lê Bộ, Vũ Đại Học, Phạm Quang Huy, Nguyễn Minh Lương cùng hai tình huống phản lưới nhà của đối thủ lần lượt nâng tổng số bàn thắng lên con số 18.

U19 Việt Nam thi đấu lấn lướt trước U19 Brunei. ẢNH: FAT

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh hoàn toàn hài lòng về trận ra quân, khi giành trọn 3 điểm và bảo toàn lực lượng. Bởi chiến thắng cách biệt 18-0 không chỉ mang ý nghĩa về mặt tinh thần, mà còn có giá trị quan trọng trên bảng xếp hạng khi U19 Việt Nam tạm thời vượt U19 Thái Lan (hệ số +7) nhờ chỉ số phụ để vươn lên dẫn đầu bảng A.

Do bảng A chỉ có ba đội và chỉ đội đứng đầu mới giành quyền vào chơi trận chung kết, kết quả này giúp thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh nắm trong tay quyền tự quyết trước lượt trận cuối.

Theo kịch bản thuận lợi, U19 Việt Nam chỉ cần cầm hòa U19 Thái Lan ở trận đấu còn lại của vòng bảng là sẽ chính thức góp mặt ở trận đấu cuối cùng tranh chức vô địch.

Trận quyết định giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 25-12.

HỮU THÀNH