Futsal U16 Việt Nam níu giữ cơ hội vào chung kết Đông Nam Á

Niềm vui của các tuyển thủ futsal U16 Việt Nam. ẢNH: FAT

Giải futsal U16 Đông Nam Á 2025 khởi tranh từ ngày 23-12 tại Thái Lan, quy tụ 5 đội tuyển tham dự gồm Thái Lan, Indonesia, Myanmar, Brunei và Việt Nam. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, qua đó chọn ra 2 đội dẫn đầu vào trận chung kết, trong khi đội xếp thứ 3 và thứ 4 thi đấu trận tranh hạng ba.

Trên lý thuyết, U16 Thái Lan và U16 Indonesia là hai đối trọng lớn nhất của U16 Việt Nam trong cuộc đua giành 2 vé vào tranh chức vô địch.

Do chỉ có 5 đội tham dự, U16 Việt Nam được nghỉ lượt trận đầu tiên và thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thành bước ra sân thi đấu vào chiều 24-12 gặp U16 Indonesia. Trước đó một ngày, U16 Indonesia đã sớm bắt nhịp với giải đấu nhờ chiến thắng 2-1 trước U16 Myanmar, nên thi đấu có phần lấn lướt hơn so với U16 Việt Nam.

Bằng chứng sau 26 phút thi đấu, Haerui đã lập cú đúp để đưa U16 Indonesia dẫn trước 2-0. Sau đó, HLV Nguyễn Hữu Thành liên tục đưa ra những điều chỉnh về con người lẫn nhân sự cho U16 Việt Nam, đẩy các học trò dâng cao đội hình lên tấn công.

Futsal U16 Việt Nam tiếp tục cạnh tranh tấm vé vào chơi trận chung kết. ẢNH: FAT

Nỗ lực lên bóng với cường độ cao liên tục đã giúp U16 Việt Nam có được bàn gỡ 1-2 ở phút 28. Từ một pha phối hợp trong tình huống phạt góc, Bá Mạnh thắp lại hy vọng cho đội bóng áo đỏ. Chỉ 5 phút sau, Gia Bảo xuất sắc cướp bóng ngay trong chân cầu thủ Indonesia rồi dứt điểm chính xác, ấn định tỷ số hòa 2-2 và khép lại màn rượt đuổi đầy kịch tính.

Sau trận đấu, trợ lý HLV Khổng Đình Hùng chia sẻ: “Hôm nay các cầu thủ nhập cuộc chưa tốt, phần nào bị cuốn theo lối chơi của Indonesia do đây là lần đầu tiên toàn đội tham dự giải. Chúng tôi có một số cơ hội ghi bàn nhưng xử lý còn vội vàng, trong khi khâu phòng ngự ở hiệp một khá rối. Sang hiệp hai, đội chơi ổn định hơn, có nhịp thi đấu rõ ràng và tổ chức phòng ngự tốt hơn”.

Vào lúc 17g30 ngày mai (25-12), U16 Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai gặp đối thủ Myanmar.

HỮU THÀNH