Futsal U19 Việt Nam đánh rơi huy chương khi trận đấu còn 6 giây

Đội tuyển futsal U19 Việt Nam bị U19 Malaysia gỡ hoà 2-2 khi chỉ còn 6 giây đếm ngược, từ đó đón nhận thất bại trên chấm luân lưu ở trận tranh ba Giải futsal U19 Đông Nam Á 2025.

Nỗi thất vọng của đội tuyển futsal U19 Việt Nam. ẢNH: FAT

Hai ngày sau thất bại đáng tiếc ở vòng bán kết, U19 Việt Nam bước vào trận tranh hạng ba với quyết tâm rất cao. Đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh là U19 Malaysia, đội để thua Thái Lan ở loạt sút luân lưu sau trận hòa kịch tính 4-4. Điều đó cho thấy U19 Malaysia không phải là đối thủ dễ bị khuất phục và thực tế trên sân đã chứng minh điều đó.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U19 Việt Nam nhanh chóng nhập cuộc chủ động, kiểm soát tốt thế trận và tổ chức tấn công mạch lạc. Phút thứ 5, từ một pha xử lý tự tin bên cánh phải, Hoàng Long tung cú sút chéo góc hiểm hóc, mở tỷ số 1-0 cho đội nhà, mang lại lợi thế sớm cho U19 Việt Nam.

Sau bàn thắng, U19 Việt Nam tiếp tục duy trì áp lực và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác trong những tình huống dứt điểm cuối cùng khiến các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Anh không thể gia tăng cách biệt. Bước sang hiệp hai, U19 Việt Nam có thêm một lần đưa bóng vào lưới Malaysia sau cú sút của Lê Bộ, nhưng bàn thắng không được trọng tài công nhận, khiến lợi thế vẫn chỉ dừng lại ở mức mong manh.

Ở những phút cuối trận, U19 Malaysia buộc phải đẩy cao đội hình và sử dụng chiến thuật power-play nhằm tìm bàn gỡ. Sức ép liên tục cuối cùng cũng mang lại kết quả. Bin Radzi dứt điểm cận thành, Quang Huy đứng trước khung thành nhưng không kịp cản phá, giúp Malaysia quân bình tỷ số 1-1.

Đội tuyển futsal U19 Việt Nam đã có bài học kinu nghiệm từ Giải futsal U19 Đông Nam Á 2025. ẢNH: FAT

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao trào. Khi trận đấu chỉ còn 15 giây, U19 Việt Nam được hưởng quả phạt góc và tận dụng rất tốt cơ hội. Từ pha phối hợp ăn ý, Thạch Hiếu tung cú sút xa quyết đoán, nâng tỷ số lên 2-1, tưởng như đã chạm tay vào tấm huy chương đồng.

Thế nhưng bi kịch đã xảy ra đúng 6 giây trước khi trận đấu khép lại. Từ một khoảnh khắc mất tập trung của hàng phòng ngự, Haykal bên phía U19 Malaysia đã tận dụng thành công để ghi bàn gỡ hòa 2-2, kéo hai đội bước vào loạt sút luân lưu 6m đầy may rủi.

Tại đây, U19 Malaysia tỏ ra bản lĩnh hơn khi giành chiến thắng 4-3, qua đó đoạt huy chương đồng. Thất bại cay đắng khiến U19 Việt Nam đành chấp nhận vị trí thứ tư, để lại nỗi tiếc nuối lớn hơn cho người hâm mộ. Bởi trước đó ít giờ, U16 Việt Nam đón nhận thất bại 1-2 trước U16 Myanmar ở trận tranh hạng ba Giải futsal U16 Đông Nam Á 2025. Ngày mai (30-12), hai đội tuyển futsal U16 và U19 Việt Nam sẽ từ Thái Lan về nước.

HỮU THÀNH