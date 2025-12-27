Futsal U16 và U19 Việt Nam đá trận tranh hạng ba Đông Nam Á 2025

Cả hai đội tuyển futsal U19 và U16 Việt Nam đều giành quyền vào thi đấu trận tranh huy chương đồng tại Giải futsal U19 và U16 Đông Nam Á 2025, sau khi vòng bán kết và vòng bảng khép lại vào tối 27-12.

Đội tuyển futsal U19 Việt Nam đón nhận thất bại tại vòng bán kết Giải futsal U19 Đông Nam Á 2025. ẢNH: FAT

Cụ thể, U19 Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước U19 Indonesia tại trận bán kết. Đối thủ được đánh giá cao hơn về thể lực, kỹ thuật cá nhân lẫn tư duy chiến thuật và nhanh chóng thể hiện ưu thế. Ngay phút thứ 3, Dafa ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng xứ Vạn đảo. U19 Việt Nam lập tức đáp trả với bàn gỡ hòa 1-1 của Thạc Hiếu, nhưng những sai sót trong khâu phòng ngự và xử lý bóng khiến đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Anh liên tục bị dẫn bàn.

Chỉ trong hiệp một, U19 Indonesia đã tạo ra cách biệt an toàn nhờ khả năng tổ chức tấn công hiệu quả. Dù Vũ Đại Học và các đồng đội rất nỗ lực rút ngắn tỷ số, U19 Indonesia vẫn duy trì thế trận chắc chắn. Sang hiệp hai, U19 Việt Nam đẩy cao đội hình, sử dụng chiến thuật power-play trong những phút cuối nhằm tìm bàn gỡ.

Phạm Quang Huy ghi thêm một bàn thắng, nhưng việc phải bỏ trống khung thành khiến đội nhận thêm hai bàn thua từ các pha phất bóng dài. Chung cuộc, U19 Việt Nam thua 3-7 và sẽ thi đấu trận tranh hạng ba vào ngày 29-12 gặp U19 Malaysia.

Futsal U16 Việt Nam đứng hạng ba tại vòng bảng. ẢNH: FAT

Trong khi đó, ở bảng đấu của lứa U16, Việt Nam bước vào lượt trận cuối với nhiệm vụ buộc phải thắng đậm U16 Brunei, đồng thời chờ kết quả thuận lợi từ trận đấu giữa U16 Thái Lan và U16 Indonesia. Với quyết tâm cao, các học trò của HLV Trịnh Hữu Thành nhập cuộc đầy chủ động. Văn Nghĩa mở tỷ số, trước khi Đắc Đức và Trung Đức ghi thêm hai bàn, giúp U16 Việt Nam sớm tạo lợi thế. Kết thúc hiệp một, đội dẫn trước 4-1.

Sang hiệp hai, U16 Brunei chơi nỗ lực hơn và ghi liền hai bàn rút ngắn tỷ số, tạo ra không ít sức ép. Tuy nhiên, bàn thắng quan trọng của Như Hoàng ở phút 37 đã giúp U16 futsal Việt Nam ổn định thế trận và khép lại trận đấu với chiến thắng 5-3.

Dù vậy, trận hòa 3-3 giữa U16 Thái Lan và U16 Indonesia sau đó khiến cục diện bảng đấu không thay đổi. U16 Việt Nam kết thúc vòng bảng với 7 điểm, xếp thứ ba và sẽ tranh huy chương đồng với U16 Myanmar vào lúc 10 giờ ngày 29-12.

HỮU THÀNH