Thắng Indonesia 1-0, đội tuyển futsal Việt Nam trở lại cuộc đua tranh Huy chương

Sau cú vấp ở trận ra quân khi để thua Malaysia 2-4, các cầu thủ Việt Nam đã nhanh chóng trở lại cuộc đua tranh Huy chương bằng trận thắng 1-0 trước Indonesia, đối thủ được đánh giá cao tại SEA Games lần này.

Đã để thua trận đầu tiên, các cầu thủ Việt Nam thừa hiểu tầm quan trọng trong cuộc so tài với Indonesia. Họ đã nhập cuộc thận trọng, xây dựng lối đá chắc chắn khi lường trước Indonesia vốn là đội mạnh, thậm chí đủ sức cạnh tranh Huy chương Vàng.

Indonesia cũng vận hành thế trận chắc chắn không mạo hiểm đẩy đội hình quá cao nên cục diện ở đầu trận khá giằng co. Các cầu thủ tổ chức bọc lót cho nhau tốt cùng thủ môn Văn Tú trong trận này thi đấu chắc chắn, góp công lớn vào việc vô hiệu hóa các đợt tấn công của đối phương.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút 11, sau một tình huống phối hợp đá phạt bài bản. Minh Quang với pha dứt điểm quyết đoán đã mở tỷ số cho futsal Việt Nam. Lên tinh thần sau bàn thắng, các cầu thủ Việt Nam giữ vững thế trận chặt chẽ và tạo nhiều sức ép bên phần sân đối phương.

Diễn biến ở hiệp 2 càng gay cấn hơn khi Indonesia cố gắng đẩy cao đội hình tấn công, nhưng không xuyên thủ được hệ thống phòng ngự đội tuyển Việt Nam, nhất là sự xuất sắc của thủ môn Văn Tú. Trong khi đó các tình huống tấn công nhanh của đội tuyển Việt Nam đầy sắc bén nhưng tiếc là Thịnh Phát hay Đa Hải không tận dụng tốt các cơ hội có được. Đáng tiếc nhất là cú sút trúng xà ngang của Công Viên.

Vào cuối trận, Indonesia vận hành lối đá power-play nhưng các cầu thủ Việt Nam đứng vững để bảo toàn chiến thắng 1-0 chung cuộc. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của futsal Việt Nam trước Indonesia trong 7 năm qua.

Ngày 18-12, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đối thủ “xương’ khác là đội chủ nhà Thái Lan.

CAO TƯỜNG