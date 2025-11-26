47 nội dung thi đấu môn điền kinh SEA Games 33 được công bố lịch thi đấu sơ bộ

Nguyễn Thị Oanh đã biết được lịch thi đấu các nội dung của mình tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nắm bắt kỹ về lịch thi đấu

Môn điền kinh SEA Games 33-2025 sẽ diễn ra từ ngày 11-12 tới 16-12. Năm nay, chủ nhà Thái Lan tổ chức 47 nội dung. Mỗi ngày tranh tài, môn điền kinh sẽ diễn ra từng nội dung theo buổi sáng và chiều tối. Trong đó, các nội dung chung kết sẽ được tổ chức vào chiều tối.

Môn điền kinh SEA Games 33-2025 được tranh tài trên sân vận động quốc gia Supachalasai, nơi từng tổ chức giải vô địch châu Á 2023 và giải vô địch tiếp sức châu Á 2024.

“Lịch thi đấu đã được công bố sơ bộ. Các nội dung sẽ có thời điểm tổ chức cụ thể. Tuy nhiên, lịch chính thức sẽ được xác định tại phiên họp kỹ thuật trước khi môn đấu khởi tranh. Lúc đó, các điều chỉnh cuối cùng được thông qua và VĐV thi đấu với lịch ban hành. Tuy nhiên theo nhìn nhận của chúng tôi, lịch thi đấu lần này sẽ không có những thay đổi nào sau khi chương trình sơ bộ đã công bố”, Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi.

Lịch thi đấu những ngày đầu tiên môn điền kinh SEA Games 33-2025. Ảnh: SAT

Không riêng đội tuyển điền kinh Việt Nam, các đội tuyển điền kinh trong khu vực Đông Nam Á cũng có được lịch thi đấu sơ bộ. Vì lẽ đó, chiến thuật chuyên môn dành cho những VĐV chủ lực được tính toán dựa trên lịch thi đấu đang có này.

Hai năm trước tại SEA Games 32-2023 ở Campuchia, lịch thi đấu môn điền kinh đã thay đổi sát giờ thi đấu ở phiên họp kỹ thuật khiến giới chuyên môn và VĐV gặp những khó khăn nhất định. Lúc đó, trường hợp Nguyễn Thị Oanh của đội tuyển điền kinh Việt Nam phải thi đấu các cự ly quan trọng chỉ cách nhau 30 phút. Dù cô vẫn đảm bảo được thành tích HCV SEA Games 32-2023 nhưng xét về khoa học trong thi đấu, lịch tranh tài môn điền kinh khi đó gặp nhiều ý kiến phản ứng.

Chuyên môn chuẩn bị thận trọng hướng tới 12 HCV

Tuyển thủ Việt Nam đang chuẩn bị chuyên môn kỹ lưỡng hướng tới SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Mục tiêu của đội tuyển điền kinh Việt Nam hướng đến là phấn đấu giành 12 HCV tại SEA Games 33-2025. Theo lịch công bố sơ bộ, ngay ngày đầu tiên 11-12, môn điền kinh sẽ có chung kết các nội dung ném búa nam, nhảy ba bước nam, 100m nam, 100m nữ, nhảy sào nữ, 1.500m nam, 1.500m nữ, ném đĩa nữ. Theo dự báo của Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam, chúng ta sẽ tìm cơ hội có thể tranh những tấm huy chương tại ngày đầu tiên.

Đánh giá về lịch thi đấu sơ bộ tại SEA Games 33-2025, phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Đức Nguyên cho rằng: “Về tổng thể, một số nội dung trọng điểm của đội tuyển điền kinh Việt Nam có lịch thi đấu phù hợp. Tuyển thủ Việt Nam nhắm cơ hội cạnh tranh 12 HCV nhưng hiện tại mỗi người đều đang tập trung chuẩn bị chuyên môn ở nội dung của mình. Việc nắm bắt sớm lịch thi đấu cũng giúp VĐV có tinh thần tốt hơn”.

Môn điền kinh SEA Games 33-2025 có 1 ngày nghỉ trong chương trình thi đấu. Ảnh: SAT

Cách đây 2 năm, đội tuyển điền kinh Việt Nam giành 12 HCV tại SEA Games 32-2023 ở các nội dung gồm 3.000m chướng ngại vật nam, 800m nữ, 1.500m nữ, 5.000m nữ, 10.000m nữ, 100m rào nữ, 400m rào nữ, 3.000m chướng ngại vật nữ, tiếp sức 4x400m nữ, 20km đi bộ nữ, 7 môn phối hợp nữ, tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ. Lần này, yêu cầu được đặt ra đối với SEA Games 33-2025 là tuyển thủ các nội dung trên đảm bảo chuyên môn nỗ lực bảo vệ ngôi vô địch đang giữ. Lịch thi đấu sơ bộ của từng nội dung đã được công bố và phân bổ vào ngày 11, 12, 13, 15 và 16-12 tại SEA Games 33-2025.

“Mỗi tổ nội dung đang chuẩn bị chuyên môn cho VĐV của mình. Với một số gương mặt trọng điểm, chúng tôi chưa thể công bố cụ thể sẽ tham dự chi tiết các nội dung nào và điều này sẽ có khi tất cả vào thi đấu trên sân ở SEA Games 33-2025”, ông Nguyễn Đức Nguyên nói thêm.

Chương trình thi đấu ngày cuối môn điền kinh. Ảnh: SAT Năm nay, môn điền kinh SEA Games 33-2025 sẽ có 1 ngày nghỉ, ngày 14-12, trong chương trình thi đấu. Ngày 16-12, môn điền kinh sẽ quyết định những tấm HCV ở các nội dung cuối cùng gồm 7 môn phối hợp nữ, nhảy cao nữ, nhảy sào nam, ném đĩa nam, 3.000m chướng ngại vật nữ, nhảy xa nữ, 10.000m nam, tiếp sức 4x400m nam, tiếp sức 4x400m nữ và tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ. Sau phiên họp kỹ thuật trước khi đấu, giờ tranh tài của các nội dung sẽ được xác định cụ thể.

MINH CHIẾN