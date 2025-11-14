Tuyển thủ điền kinh Hà Thị Thu: Cơ hội chạm đỉnh vinh quang tại SEA Games 33

Tuyển thủ Hà Thị Thu đang là VĐV nữ có kết quả 100m tốt nhất Việt Nam. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Bây giờ hoặc không bao giờ

Lúc này, HLV Vũ Ngọc Lợi của đội tuyển điền kinh Việt Nam đang tập trung những giáo án chuyên môn cuối cùng dành cho tổ cự ly tốc độ 100m nữ hướng tới giành kết quả cao nhất tại SEA Games 33-2025. Giới chuyên môn nhìn nhận, nếu đạt tốt phong độ, Hà Thị Thu sẽ có cơ hội cạnh tranh tấm huy chương trên đường chạy 100m tại kỳ tranh tài SEA Games 33-2025 ở Thái Lan.

“Tôi không thể nói điều gì nhưng bây giờ bản thân đang rất tập trung cho chuyên môn. Tôi thực hiện khởi động kỹ càng trước mỗi buổi tập và làm đủ các bài chuyên môn. Cự ly ngắn là khốc liệt trong môn điền kinh và cũng được nhiều người quan tâm cổ vũ. Tôi không muốn mình lỡ cơ hội của bản thân”, Hà Thị Thu (cười) chia sẻ.

Hai năm liên tiếp (2024, 2025), Hà Thị Thu trở thành nữ tuyển thủ chạy nhanh nhất Việt Nam khi cô chinh phục HCV nội dung 100m tại giải điền kinh vô địch quốc gia. Tháng 8 năm nay, chân chạy của thể thao TPHCM này vượt qua các đối thủ mạnh nhất để đạt tốc độ hiệu quả, chạm đích đầu tiên ở chung kết 100m nữ giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 đã thi đấu ở Đà Nẵng. Khi đó, chỉ số chuyên môn của Hà Thị Thu là 11”68. Nói về hành trình đạt các kết quả HCV, Hà Thị Thu không chia sẻ nhiều bởi cô bảo mỗi một quá trình đều cần sự tích lũy. Tuy nhiên, chưa bao giờ quyết tâm phải trở thành người chạy nhanh nhất Việt Nam mất đi trong tinh thần thi đấu của Hà Thị Thu.

Kỷ niệm đáng nhớ về SEA Games với Hà Thị Thu là lần đầu tiên được thi đấu tại SEA Games 30-2019 ở Philippines. Lúc đó, cô giành tấm HCĐ nội dung tiếp sức 4x100m nữ. Tới SEA Games 31-2021 tại Việt Nam, Hà Thị Thu đổi màu huy chương khi có tấm HCB tiếp sức 4x100m nữ. Tại SEA Games 32-2023, tuyển thủ này tiếp tục có HCB ở nội dung trên.

Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam đã tính toán kỹ càng để đặt trọng trách tranh huy chương SEA Games 33-2025 đối với nội dung cá nhân 100m nữ. Với vị thế là nhà vô địch quốc gia, Hà Thị Thu hoàn toàn đủ cơ hội được nhận nhiệm vụ trên sân đấu ở Thái Lan.

Quyết tâm làm nên chuyện

Hà Thị Thu tập trung chuẩn bị chuyên môn cho SEA Games 33-2025. Ảnh: MINH CHIẾN

Hà Thị Thu từng bảo mục tiêu lớn nhất cô hướng tới là được tranh tài các cự ly cá nhân trong nhóm nội dung tốc độ nếu có suất tham dự SEA Games 33-2025. Với bất kỳ tuyển thủ nào, việc được cơ hội thể hiện phong độ bản thân và tranh thành tích cao nhất mang vinh quang về cho tổ quốc luôn là sự vinh dự về nghề.

“Chúng tôi luôn đánh giá Hà Thị Thu ở ý thức trong tập luyện. Tuyển thủ này rất bền bỉ về chuyên môn trong những năm qua. Kết quả chuyên môn của Hà Thị Thu tại giải vô địch quốc gia đã phản ánh nỗ lực của bản thân VĐV”, phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Đức Nguyên cho biết.

Hiện tại, điền kinh Việt Nam gần như khó tranh chấp kết quả HCV nội dung 100m hay 200m nữ bởi chân chạy Shanti Pereira (Singapore) đang là đương kim vô địch SEA Games đồng thời có đẳng cấp châu Á. Tuy nhiên, cơ hội vẫn chia đều cho tất cả. Hà Thị Thu hoặc bất cứ tuyển thủ nào của Việt Nam nhận nhiệm vụ thi đấu 100m nữ đều được sự chuẩn bị chuyên môn rất kỹ lưỡng. Cách đây 1 năm, Hà Thị Thu và đồng đội từng làm nên bất ngờ với tấm HCĐ nội dung tiếp sức 4x100m tại giải vô địch tiếp sức châu Á 2024. Chia sẻ trên sân đấu tại Thái Lan khi đó, Hà Thị Thu bày tỏ: “Tôi rất mong sẽ tiếp tục có cơ hội trở lại Thái Lan giành thêm thành tích cho điền kinh Việt Nam”. SEA Games 33-2025 lần này, các nội dung của môn điền kinh tiếp tục được tổ chức tại sân đấu đã diễn ra giải vô địch tiếp sức châu Á 2024 và Hà Thị Thu đủ cơ hội thể hiện khả năng chuyên môn của mình.

MINH CHIẾN