Giải vô địch quốc gia 2025: Hà Thị Thu xứng danh…nữ hoàng tốc độ của điền kinh TPHCM

Hà Thị Thu đã tiếp tục giành HCV tại giải vô địch quốc gia 2025 bảo vệ thành công vị trí số 1 từ năm ngoái. Ảnh: MINH MINH

Ngày tranh tài 8-9 tại Đà Nẵng, điền kinh TPHCM có thắng lợi đáng kể tại nội dung được chú ý là 100m nữ. Chung kết cự ly năm nay ghi nhận các gương mặt hàng đầu làng chạy ngắn nữ Việt Nam tham gia như Hà Thị Thu (TPHCM), Trần Thị Nhi Yến (Tây Ninh) hay Hoàng Dư Ý (Quân đội), Phùng Thị Huệ (Hà Nội), Lê Tú Chinh (Cà Mau).

Ngay khi nhập cuộc, Hà Thị Thu đã thể hiện phong độ cao nhất với tốc độ vượt trội và cán đích đầu tiên giành HCV với kết quả 11”68. Tấm HCV của Hà Thị Thu giúp đội điền kinh TPHCM có chiến thắng thuyết phục tại nội dung. Đáng chú ý, cô đã bảo vệ thành công ngôi vô địch từng có tại giải đấu năm ngoái.

Năm nay, Trần Thị Nhi Yến trở lại thi đấu giải vô địch quốc gia tuy nhiên không có chiến thắng mà chỉ giành HCB với thời gian 11”80. HCĐ thuộc về Hoàng Dư Ý. Giới chuyên môn cũng chú ý nhiều vào cựu tuyển thủ quốc gia Lê Tú Chinh nhưng cô chỉ đạt 11”879 nên giữ hạng 5 còn Phùng Thị Huệ có hạng 4 (11”874).

Điền kinh TPHCM còn giành thêm tấm HCV tại nội dung đẩy tạ nam khi Phan Thanh Bình giành ngôi vô địch quốc gia với kết quả 15m24. Thanh Bình đã bảo vệ tấm HCV từng đạt được từ năm ngoái.

Tính riêng ngày đầu của giải, đội điền kinh TPHCM đã giành được 3 HCV để vươn lên nhóm dẫn đầu. Trong đó, kết quả của Hà Thị Thu đã nhận được sự khen ngợi đáng kể từ giới chuyên môn. Kết thúc ngày đầu thi đấu, đội TPHCM đang tạm dẫn đầu bảng tổng sắp với 3 HCV.

Ngày thi đấu đã chứng kiến thành tích HCV bất ngờ của Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội) khi chiến thắng tại nội dung 100m nam. Gương mặt 22 tuổi của điền kinh thủ đô đã thắng kỷ lục gia Ngần Ngọc Nghĩa (Công an Nhân dân) để đạt kết quả tốt nhất là 10”58. Ngần Ngọc Nghĩa có HCB với kết quả 10”63. Sau thời gian dài thống trị trên đường chạy 100m giải quốc nội, năm nay là lần đầu Ngần Ngọc Nghĩa về nhì cự ly.

Bất ngờ tiếp theo tại giải năm nay là Vũ Thị Hà không giành HCV nội dung nhảy xa nữ. Cô đạt kết quả 6m22 nên đứng hạng ba. Vô địch nội dung tại giải năm nay là Trần Thị Loan (Đà Nẵng) với kết quả 6m40. Hạng nhì là Hà Thị Thúy Hằng (Phú Thọ) với kết quả 6m37.

MINH CHIẾN