Giải vô địch điền kinh quốc gia 2025: Thước đo năng lực tuyển thủ quốc gia

Sau giai đoạn tập huấn 6 tháng đầu năm, điền kinh Việt Nam đang tiến hành rà soát lực lượng để chọn ra những gương mặt nổi bật tham gia Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) 33 tại Thái Lan vào tháng 12. Giải vô địch điền kinh quốc gia 2025 được xem là thước đo năng lực hỗ trợ ban chuyên môn tìm người phù hợp.

Giải vô địch điền kinh quốc gia 2025 sẽ khởi tranh từ ngày 9 đến 14-8 tại TP Đà Nẵng với 50 bộ huy chương, quy tụ gần 500 vận động viên (VĐV) từ 32 đơn vị. Ông Nguyễn Đức Nguyên, phụ trách môn điền kinh (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) cho biết, giải đấu năm nay mang nhiều ý nghĩa bởi đây là giải điền kinh quốc gia đầu tiên được tổ chức sau giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời là dịp để ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam lựa chọn gương mặt nổi trội dự tranh SEA Games 33.

VĐV Nguyễn Thị Oanh là gương mặt chủ lực của điền kinh Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dự kiến, các nội dung cá nhân vẫn là sự cạnh tranh của các VĐV đã "quen mặt"; riêng các nội dung tiếp sức sẽ có sự thay đổi lớn. Hàng loạt VĐV nổi tiếng sẽ góp mặt ở giải đấu như: Nguyễn Thị Oanh (Bắc Ninh), Nguyễn Trung Cường, Trần Đình Sơn, Lê Ngọc Phúc (Hà Tĩnh), Huỳnh Thị Mỹ Tiên, Lương Đức Phước (Đồng Nai), Ngần Ngọc Nghĩa (Công an Nhân dân), Nguyễn Thị Thanh Phúc, Nguyễn Thành Ngưng (Đà Nẵng), Trần Văn Đảng, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng (Hà Nội), Nguyễn Tiến Trọng, Bùi Thị Nguyên (Quân đội), Quách Thị Lan (Thanh Hóa), Trần Thị Nhi Yến (Tây Ninh), Hà Thị Thu, Phan Thanh Bình (TPHCM)…

Phụ trách đội tuyển điền kinh TPHCM, ông Trịnh Đức Thanh chia sẻ, thời tiết tại TP Đà Nẵng khá nóng sẽ tạo ra nhiều thử thách cho các VĐV tranh tài. Tại giải năm nay, gương mặt nổi bật của điền kinh Việt Nam là Nguyễn Thị Oanh đăng ký dự kiến tham gia 4 cự ly gồm 1.500m, 3.000m chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m. Cô cho biết sẽ tập trung chuẩn bị chuyên môn và thi đấu theo kế hoạch do ban huấn luyện đề ra. Tại giải vô địch điền kinh quốc gia 2024, Nguyễn Thị Oanh đã giành HCV ở các cự ly 1.500m, 3.000m chướng ngại vật, 5.000m, và không ngoài khả năng kết quả sẽ lập lại tại giải đấu năm nay.

Tại giải vô địch quốc gia 2025, cựu “nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh sẽ xuất hiện trong màu áo của đơn vị Cà Mau trên đường đua 100m và 200m nữ. Kết quả của cô tại giải được tính thành tích huy chương sau thời gian chuyển nhượng về đơn vị mới theo quy định.

Theo huấn luyện viên Trần Trung Nghĩa (đội tuyển điền kinh Cà Mau): “Thời gian qua Lê Tú Chinh đã tập luyện và đạt được các chỉ số chuyên môn ổn định. Chúng tôi rất hy vọng lần ra sân này Tú Chinh sẽ bứt phá mang về thành tích chuyên môn tốt cho bản thân”.

