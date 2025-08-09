Quy định mới giúp VĐV điền kinh không bị cấm thi đấu 24 tháng sau chuyển nhượng

Liên đoàn điền kinh Việt Nam cởi bỏ ràng buộc VĐV phải tuân thủ chưa được thi đấu chính thức trong 24 tháng khi chuyển từ nơi cũng sang nơi mới.

Các VĐV được thi đấu đảm bảo đúng quyền lợi của mình. Ảnh: MINH MINH

VĐV không còn ràng buộc 24 tháng

Trước đây, Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã ban hành quy định với nội dung cụ thể: “Từ ngày 1-1-2016, các VĐV trước đây đã thi đấu cho một đơn vị, nay chuyển sang thi đấu cho một đơn vị khác thì phải đảm bảo thời gian chuyển nhượng đủ 24 tháng mới được coi là hợp lệ sau thời điểm 24 tháng mới được thi đấu cho đơn vị mới. Sau khi hết hạn, các đơn vị có công văn xin gia hạn thẻ cho VĐV. Thẻ có thời hạn 2 năm theo luật điền kinh hiện hành”.

Liên đoàn điền kinh cho rằng quy định được ban hành để tránh những việc tranh cãi chuyển nhượng VĐV không thể kiểm soát cũng như làm cho các cuộc cạnh tranh chuyên môn công bằng hơn.

Tuy nhiên từ năm 2025, việc giới hạn theo quy định 24 tháng đã không còn. Từ giải điền kinh vô địch quốc gia 2025, Liên đoàn điền kinh Việt Nam xem xét theo hợp đồng ký kết giữa các bên (VĐV và đơn vị chủ quản). Ngoài ra, nếu 2 đơn vị không xảy ra tranh chấp, VĐV được thi đấu đúng quyền lợi của họ mà không phải chờ 24 tháng. Khi xảy ra tranh chấp, Liên đoàn điền kinh Việt Nam sẽ kiểm tra hồ sơ để quyết định cấp thẻ VĐV hay không.

Phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Trưởng ban trọng tài giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 – ông Nguyễn Đức Nguyên trao đổi: “Đây là nét mới của điền kinh Việt Nam và chúng tôi tin rằng VĐV không bị ràng buộc về quy định 24 tháng sẽ thoải mái thi đấu, được tính thành tích đúng chuyên môn của mình. Năm nay, giải điền kinh vô địch quốc gia không có trường hợp nào thi đấu kiểm tra chuyên môn mà tất cả được tranh huy chương đúng điều lệ”. Như vậy từ ngày 9.8, không VĐV nào trong 480 gương mặt đăng ký sẽ thi đấu tranh thành tích đúng quyền lợi của mình.

Những gương mặt U40 giải điền kinh quốc gia

Thanh Phúc tiếp tục thi đấu giải vô địch quốc gia năm nay. Ảnh: MINH MINH

Năm nay, lực lượng VĐV thi đấu tại nhiều nội dung đã là những gương mặt trẻ tuổi đời sinh năm từ 2.000 trở đi. Dù vậy, người hâm mộ vẫn chờ đợi các gương mặt kỳ cựu giữ vững thành tích của mình.

Tuyển thủ đi bộ 20km nữ Nguyễn Thị Thanh Phúc là 1 trong những VĐV lớn tuổi tiếp tục tranh tài giải năm nay. Cô đã giữ kỷ lục bất bại tại nội dung đi bộ 20km nữ trong 18 lần liên tiếp. Năm nay, Nguyễn Thị Thanh Phúc bước vào tuổi 35. Được thi đấu trên sân nhà, cô vẫn bảo lưu mục tiêu sẽ bảo vệ ngôi vô địch đăng giữ.

Trong khi đó, Nguyễn Văn Huệ (Hải Phòng) là VĐV lớn tuổi nhất trong 480 VĐV tham dự giải điền kinh vô địch quốc gia. Cựu tuyển thủ quốc gia này vẫn đang giữ tấm HCV vô địch nội dung nhảy sào nam. Nguyễn Văn Huệ đã bước vào tuổi 36 nhưng theo dự báo của giới chuyên môn, chưa gương mặt trẻ nào đủ sức vượt qua gương mặt này ở nội dung nhảy sào nam. Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 còn đón chào sự trở lại của chân chạy U40 Phạm Tiến Sản. Nhà vô địch quốc gia môn duathlon (chạy bộ, đạp xe, chạy bộ) bất ngờ có tên trong danh sách đăng ký thi đấu cự ly 5.000m và 10.000m cho đội điền kinh Bắc Ninh tại Đà Nẵng năm nay. Năm ngoái, Phạm Tiến Sản (35 tuổi) không thi đấu giải điền kinh vô địch quốc gia 2024. “Gốc của tôi là VĐV điền kinh, tuy nhiên tùy theo tình hình thực tế thì tôi sẽ thi đấu nội dung cụ thể”, Phạm Tiến Sản tiết lộ.

MINH CHIẾN