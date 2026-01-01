Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh giành ngôi vô địch đầu tiên trong năm 2026

Nữ tuyển thủ điền kinh số 1 của Việt Nam – Nguyễn Thị Oanh đã có chiến thắng ở cự ly bán marathon 21km nữ ngay ngày đầu năm mới 2026.

Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh đã về nhất cự ly bán marathon 21km tại giải đấu năm nay. Ảnh: VHM

Giải bán marathon quốc tế 2026 – Vietnam International Half Marathon 2026 đã thi đấu sáng ngày 1-1 trên các cung đường của thủ đô Hà Nội.

Tại giải năm nay, các cuộc thi đấu trong cự ly bán marathon 21km nam, nữ dành cho hệ chuyên nghiệp được giới chuyên môn đặc biệt chú ý. Trên đường chạy của nữ, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Oanh gặp sự cạnh tranh trực tiếp từ các đối thủ Lê Thị Lam và Nguyễn Khánh Ly trên đường đua 21km. Tuy nhiên, với khả năng chuyên môn tốt nhất, Nguyễn Thị Oanh đã về đích đầu tiên với thời gian 1 giờ 16 phút 38 giây. Cô tiếp tục bảo vệ ngôi vô địch đã có trong năm ngoái.

Chiến thắng tại cự ly bán marathon 21km nữ của giải cũng là ngôi vô địch đầu tiên trong năm 2026 của Nguyễn Thị Oanh. Tuy nhiên, thông số chuyên môn chưa thể vượt qua kỷ lục quốc gia do chính Oanh đang giữ là 1 giờ 13 phút 22 giây. “Năm nay, tôi tiếp tục tập trung chuyên môn hướng tới một số nhiệm vụ quan trọng cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam. Sự khởi đầu này là kết quả rất khích lệ đối với tôi”, Nguyễn Thị Oanh đã trao đổi.

Hoàng Nguyên Thanh đã có kết quả tốt tại giải năm nay. Ảnh: VHM

Ở cuộc thi đấu bán marathon 21km nam, tuyển thủ Hoàng Nguyên Thanh đã về đích đầu tiên với thời gian 1 giờ 07 phút 43 giây. Trong lần này, tuyển thủ Nguyễn Trung Cường đã cạnh tranh với VĐV Keny là Kiptoo để tìm cơ hội giành vị trí thứ 2. Hai chân chạy cùng đạt thời gian 1 giờ 11 phút 06 giây ở cuộc thi đấu năm nay và đứng ngay sau Hoàng Nguyên Thanh.

Đối với thi đấu 10km, VĐV trẻ Tòng Văn Hoàn đã về đích đầu tiên nội dung nam với kết quả 33”00. Trong khi đó, tuyển thủ quốc gia Đoàn Thu Hằng đã chinh phục 10km nữ để xếp nhất với thời gian 37”15. Đoàn Thu Hằng vừa giành HCB tại SEA Games 33-2025 cách đây chưa lâu. Về đích thứ nhì sau Đoàn Thu Hằng là tuyển thủ trẻ Hoàng Thị Ngọc Anh (37”18).

Thi đấu cự ly 5km nam, tuyển thủ Lương Đức Phước đã giành chiến thắng với thời gian nhanh nhất là 15’19” còn vô địch 5km nữ là tuyển thủ Bùi Thị Thu Hà (17”42). Bùi Thị Thu Hà và Lương Đức Phước đã thi đấu SEA Games 33-2025 mới đây ở Thái Lan, cùng có kết quả huy chương trong nội dung của mình.

Năm nay, giải Vietnam International Half Marathon 2026 vẫn nằm trong chương trình thường niên của Liên đoàn điền kinh Việt Nam và được sự giám sát của Liên đoàn điền kinh châu Á và tổng thưởng lên tới gần 600 triệu đồng. Tuy nhiên, giải chưa ghi nhận tuyển thủ nào phá kỷ lục quốc gia.

MINH CHIẾN