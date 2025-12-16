Nguyễn Thị Oanh hoàn thành mục tiêu giành tấm HCV thứ 15 tại SEA Games

Nguyễn Thị Oanh và Đoàn Thu Hằng đã có kết quả mãn nguyện tại SEA Games 33-2025 ở nội dung 3.000m chướng ngại vật nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiều tranh tài 16-12 tại SEA Games 33-2025, Nguyễn Thị Oanh đã ra tranh tài nội dung sở trường 3.000m chướng ngại vật nữ. Như thông lệ, cô không để các đối thủ có cơ hội bắt tốc độ ngay từ đầu mà chủ động vượt lên dẫn đầu khi xuất phát. Nội dung chỉ có 6 gương mặt tranh tài, trong đó đại diện của điền kinh Việt Nam là Nguyễn Thị Oanh và Đoàn Thu Hằng.

Sau khi chiếm ưu thế và dẫn đầu cho tới cuối chặng đua, Nguyễn Thị Oanh đã về đích đầu tiên với thành tích 10’13”74, giành HCV. Đây là tấm HCV thứ 3 của cá nhân Nguyễn Thị Oanh tại SEA Games 33-2025. Trước đó, cô giành HCV ở nội dung 5.000m và 10.000m nữ của SEA Games 33-2025. Nguyễn Thị Oanh đã hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo đúng kết quả trong 3 nội dung được tham dự ở Thái Lan năm nay.

“Tôi vui khi đạt được kết quả này. Tôi xin cám ơn truyền thông và các thầy cô, người hâm mộ cùng người thân luôn cổ vũ động viên tinh thần cho tôi. Hiện tại, tôi vẫn tập trung vào chuyên môn để làm tốt nhất những thành tích tiếp theo. Tấm HCV thứ 15 ở SEA Games là một kết quả tốt rất trân trọng”, nữ tuyển thủ đã bày tỏ.

Nguyễn Thị Oanh bắt đầu giành HCV từ SEA Games 29-2017. Trải qua các kỳ tham dự, cá nhân cô đạt tổng 15 HCV tới lúc này ở đấu trường SEA Games. Trong đó, kỳ SEA Games 32-2023 tạo được đột phá qua việc cô giành 4 tấm HCV ở 4 cự ly tham dự. Năm nay, Nguyễn Thị Oanh không tranh tài nội dung 1.500m để đảm bảo chiến thuật chuyên môn. Trước khi thi đấu SEA Games 33-2025, Nguyễn Thị Oanh có giải đấu quốc tế duy nhất là vô địch châu Á 2025 tại Hàn Quốc (tháng 5-2025).

Nguyễn Thị Oanh trở thành VĐV điền kinh đầu tiên của Việt Nam giành được 15 HCV trong kết quả thi đấu ở các lần tham dự SEA Games tại Đông Nam Á.

Ở đường chạy 3.000m chướng ngại vật nữ tại SEA Games 33-2025, về nhì là Đoàn Thu Hằng (10’50”30). Đây là lần đầu tiên cô được góp mặt Đại hội thể thao Đông Nam Á nhưng kịp giành HCB cho mình.

Tuy nhiên, Đoàn Thu Hằng cũng trầm giọng khi trải lòng: “Đây là kỳ SEA Games đầu tiên, tấm huy chương đầu tiên của tôi ở đấu trường nay nhưng nó cũng sẽ là cuối cùng. Tôi sẽ có kế hoạch khác về chuyên môn sau SEA Games 33-2025”.

Theo tìm hiểu, Đoàn Thu Hằng dự kiến sẽ chuyển hướng sang công tác làm huấn luyện chuyên môn. Năm nay, cô mới bước vào tuổi 24.

MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)