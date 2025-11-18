Số nội dung tranh tài SEA Games 33 của tuyển thủ điền kinh Nguyễn Thị Oanh được giấu kín

Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh đang tích cực chuẩn bị cho SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trao đổi trước lãnh đạo Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT Việt Nam tại buổi kiểm tra trực tiếp chuyên môn trên sân tập điền kinh tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia (Hà Nội), đại diện Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam cho biết tất cả tuyển thủ được giữ tinh thần tập trung cao độ nhất đối với SEA Games 33-2025.

Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh không có mặt tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia (Hà Nội) do đang được tập huấn dã ngoại tích lũy thể lực trước tranh tài SEA Games 33-2025. Hiện tại, chiến thuật thi đấu của cô được giữ kín để đảm bảo các cơ hội tranh chấp thành tích.

Trong lúc này, việc đăng ký nội dung dành cho từng VĐV không được Ban huấn luyện tiết lộ. Cách đây 2 năm tại SEA Games 32-2023, Nguyễn Thị Oanh giành HCV ở 4 nội dung gồm 1.500m, 3.000m chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m.

HLV Trần Văn Sỹ vẫn đang tập huấn kỹ lưỡng cho tuyển thủ này. Đồng thời, Nguyễn Thị Oanh không xuất hiện nhiều ở các giải chạy thời gian qua do cần đảm bảo thể lực tốt nhất. Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng từng bày tỏ: “Mỗi tổ nội dung đều xác định trọng tâm chuyên môn của mình đối với SEA Games 33-2025. Trong đó, chúng tôi cũng phải tìm hiểu các VĐV của các quốc gia dự kiến góp mặt thi đấu. Vì thế, Ban huấn luyện đang đảm bảo kín về chiến thuật nhằm phát huy tốt nhất kết quả khi thi đấu chính thức”.

Môn điền kinh của SEA Games 33-2025 mới công bố lịch thi đấu sơ bộ. Dự kiến, nội dung 1.500m nữ diễn ra ngày 11-12, nội dung 5.000m nữ và marathon nữ vào ngày 13-12, nội dung 10.000m nữ ngày 14-12 và nội dung 3.000m chướng ngại vật nữ tổ chức ngày 16-12. Tuy nhiên, lịch chính thức chỉ được xác định tại cuộc họp kỹ thuật vào ngày 9-12.

MINH CHIẾN