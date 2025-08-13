Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh: Tôi sẽ tập trung để đạt kết quả tốt nhất tại SEA Games 33

Nguyễn Thị Oanh đã giành 4 HCV tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 và cô khẳng định mục tiêu tiếp theo sẽ là phấn đấu đạt kết quả huy chương tại SEA Games 33-2025.

Nguyễn Thị Oanh tin tưởng sẽ đạt kết quả tốt tại SEA Games 33-2025 sắp tới. Ảnh: MINH MINH

Phóng viên: - Oanh đánh giá thế nào về thành tích thi đấu của mình tại giải năm nay?

Nguyễn Thị Oanh: - Tôi đã dành sự tập trung vào giải đấu. Giải vô địch quốc gia có giá trị chuyên môn rất lớn. Tôi được tham dự 4 nội dung vì vậy phải chuẩn bị kỹ về thể lực. Tôi rất vui khi mình giành chiến thắng trong nội dung sở trường.

Phóng viên: - Sau giải đấu này, Oanh sẽ tập trung cho mục tiêu nào?

Nguyễn Thị Oanh: - Chắc chắn tôi sẽ hướng tới tranh tài tại SEA Games 33-2025. Hiện tại, tôi chưa thể nói được gì và tập trung vào tập luyện. Tôi thấy rằng điểm khó là mình phải có lịch phù hợp vì vậy tôi rất hy vọng những nội dung mình tham gia sẽ nằm trong các ngày thuận lợi ở SEA Games 33-2025.

Phóng viên: - Oanh đặt mục tiêu nào cho mình tại SEA Games 33-2025?

Nguyễn Thị Oanh: - Không riêng tôi mà tất cả VĐV tham dự SEA Games luôn hướng đến giành thành tích mang vinh quang về cho tổ quốc. Mỗi kỳ SEA Games đều cho tôi những cảm xúc khác nhau và luôn toàn tâm giành kết quả cao nhất. Với SEA Games 33-2025, chúng tôi tin các quốc gia khác sẽ cử lực lượng tốt nhất tham gia do vậy sự so tài sẽ quyết liệt. Tôi và các tuyển thủ còn 3 tháng chuẩn bị nên sẽ tích cực ngay sau giải vô địch quốc gia.

Phóng viên: - Xin cám ơn Nguyễn Thị Oanh!

Ngày thi đấu 13-8, Nguyễn Thị Oanh đã giành HCV nội dung 3.000m chướng ngại vật nữ với thời gian 10'14"22.

MINH CHIẾN (thực hiện)