Giải vô địch quốc gia 2025: Huỳnh Duy Khanh giành HCV cự ly 110m rào nam cho điền kinh TPHCM

Đội điền kinh TPHCM tiếp tục giành HCV tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 và bất ngờ tới từ VĐV Huỳnh Duy Khanh.

Duy Khanh đã giành HCV cho điền kinh TPHCM tại nội dung 110m rào nam. Ảnh: MINH MINH

Chung kết nội dung 110m rào nam của giải được thi đấu chiều 10-8 tại Đà Nẵng quy tụ 6 VĐV tốt nhất góp mặt. Trước khi cuộc đấu diễn ra, giới chuyên môn dự báo khả năng chiến thắng có thể thuộc về Bùi Minh Dương (Quân đội). Tuy nhiên tại thực tế thi đấu, VĐV Huỳnh Duy Khanh (TPHCM) đã là người đạt kết quả xuất sắc nhất giành HCV với thời gian 14”40. Ngay trên vạch đích, Duy Khanh chia sẻ: “Đây là lần đầu tôi giành HCV tại giải vô địch quốc gia. Tôi đã cố gắng hết khả năng và thành công. Tôi xin cảm ơn HLV và những người cổ vũ cho tôi”.

Sau khi giành được thành tích, đại diện Liên đoàn điền kinh TPHCM đã thưởng “nóng” 5 triệu đồng cho tấm HCV của Duy Khanh để khích lệ tinh thần.

Cùng trong buổi chiều tranh tài, chung kết các nội dung tiếp sức 4x400m nam, 4x400m nữ được sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Đây là những nội dung quy tụ các VĐV hàng đầu của điền kinh Việt Nam và cũng là nơi ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam xem xét kỹ lưỡng chỉ số chuyên môn của nhóm VĐV trọng điểm.

Đội tiếp sức của Hà Nội đã giành HCV, bảo vệ ngôi vô địch 4x400m nữ. Ảnh: MINH MINH

Tại chung kết tiếp sức 4x400m nam, đội Hà Tĩnh (Nguyễn Văn Đức, Trần Đình Sơn, Trần Văn Vũ, Lê Ngọc Phúc) đã vượt qua đối thủ Hà Nội để giành HCV với kết quả 3’06”72. Trong khi đó, đội tiếp sức 4x400m nữ Hà Nội chiến thắng và giành HCV khi đạt thời gian 3’38”87.

Ở cuộc thi đấu tiếp sức 4x100m nam, đội Công an Nhân dân (Trương Văn Hiếu, Triệu Thái Sơn, Lâm Quang Huy, Ngần Ngọc Nghĩa) đã bảo vệ thành công tấm HCV với thành tích 40”15.

Trên bảng tổng sắp, điền kinh TPHCM đang dẫn đầu với 5 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Vị trí thứ nhì đang là đội Hà Nội với 3 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ. Giải mới có 1 kỷ lục quốc gia được phá tính tới thời điểm này.

Đội TPHCM đã xuất sắc giành tấm HCV nhảy xa nam với kết quả 7m76 của Nguyễn Xuân Tiến. VĐV này đạt kết quả vào lượt nhảy cuối để bất ngờ vượt lên giành ngôi vô địch. Kỷ lục gia Nguyễn Tiến Trọng (Quân đội) 7m63 nên giành HCĐ. HCB Phạm Văn Nghĩa (An Giang, 7m69).

Năm nay, nội dung 10 môn phối hợp nam đã có nhà vô địch là Bùi Văn Sự (Quân đội) khi đạt tổng 6116 điểm. Nhà vô địch năm 2024 là Nguyễn Bá Bình (Hà Nội) chỉ có vị trí hạng nhì ở giải năm nay.

MINH CHIẾN