Giải vô địch điền kinh quốc gia 2025: Tuyển thủ Lương Đức Phước thua ở nội dung 800m

Tuyển thủ số 1 của điền kinh Việt Nam nội dung 800m là Lương Đức Phước không giành được HCV tại giải đấu năm nay.

Các VĐV cạnh tranh quyết liệt tại chung kết 800m nam giải năm nay. Ảnh: KHÁNH KHÁNH

Chung kết các nội dung 800m nam và 800m nữ của giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 đã diễn ra sáng ngày 13-8 tại Đà Nẵng.

Trên đường chạy 800m nam, các gương mặt hàng đầu đều góp mặt như Trần Văn Đảng (Hà Nội), Lương Đức Phước (Đồng Nai), Sầm Văn Đời (Đồng Nai), Nguyễn Minh Trí (Quảng Ninh), Nguyễn Văn Khang (TPHCM). Bất ngờ đã xảy ra khi Sầm Văn Đời vượt qua Lương Đức Phước bất ngờ giành HCV với thành tích 1’53”10. Hai VĐV đã cạnh tranh nhau quyết liệt và tăng tốc mạnh mẽ trong đoạn cuối cuộc đua. Ở lần này, Lương Đức Phương không thể vượt qua người đồng đội Sầm Văn Đời.

Năm nay, Lương Đức Phước giành HCB với kết quả 1’53”18. Sau nhiều năm thống trị nội dung 800m nam, Lương Đức Phước đã bị vượt qua. Về thứ 3 nội dung là Nguyễn Minh Trí (1’53”68).

Tại chung kết 800m nữ, tuyển thủ số 1 cự ly là Nguyễn Thị Thu Hà (Ninh Bình) không khó khăn bảo vệ tấm HCV khi đạt thời gian 2’12”37. HCB thuộc về Nguyễn Khánh Ly (Đà Nẵng, 2’13”41) còn HCĐ là Bùi Thị Ngân (Ninh Bình, 2’13”44).

Buổi sáng thi đấu đã chứng kiến tuyển thủ quốc gia Nguyễn Trung Cường giành HCV nội dung 10.000m nam. Trung Cường đã vượt qua sự áp sát của Nguyễn Viết Ái (Quân đội) và Mai Quý Phong (Quảng Trị) về đích đầu tiên với thời gian 31’41”68. Đây là HCV cá nhân thứ 3 của Nguyễn Trung Cường tại giải vô địch quốc gia 2025.

Ngày thi đấu đã diễn ra vòng loại 200m nữ nhưng vắng cựu tuyển thủ quốc gia Lê Tú Chinh dù cô đăng ký trong danh sách ban đầu.

Chương trình thi đấu còn tiếp tục vào buổi chiều 13-8. Các nội dung cuối sẽ diễn ra sau đó ban tổ chức bế mạc giải. Hiện tại 4 đơn vị Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Quân đội vẫn đang dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương.

MINH CHIẾN