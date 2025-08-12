Giải vô địch quốc gia 2025: Tài năng trẻ Dương Thị Thảo xuất thần giành ngôi vô địch nhảy cao nữ

Các VĐV thi đấu tiếp sức hỗn hợp trong ngày tranh tài 12-8. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Chiều tranh tài 12-8 tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 đang tổ chức ở Đà Nẵng, mọi con mắt tập trung cổ vũ chung kết nhảy xa nữ. Đây là một trong những nội dung có nhà vô địch mới do HCV năm 2024 là Phạm Quỳnh Giang (TPHCM) vắng mặt vì chấn thương. Năm nay, nhảy cao nữ có 6 VĐV thi đấu nhưng cuộc cạnh tranh thật sự hấp dẫn giữa 4 VĐV gồm Dương Thị Thảo (Quân đội), Nguyễn Thanh Vy (TPHCM), Bùi Thị Kim Anh (Ninh Bình), Mai Ngọc Ánh (Công an Nhân dân) do tất cả muốn tìm tấm HCV cho mình. Sau các lượt nhảy, Ngọc Ánh đã dừng lại khi chỉ đạt kết quả tốt nhất là 1m74. Cuộc so kè thuộc về 3 gương mặt còn lại. Khi Thanh Vy và Kim Anh dừng lại ở mức 1m77 thì Dương Thị Thảo đạt kết quả vượt trội hơn là 1m84 để giành HCV.

Dương Thị Thảo giành HCV nội dung nhảy cao nữ. Ảnh: MINH MINH

“Đây là tấm HCV đầu tiên tôi có được tại giải vô địch quốc gia. Tôi rất xúc động với kết quả này và hy vọng mình luôn ổn định phong độ giữ vững thành tích”, Dương Thị Thảo chia sẻ. Năm nay, Dương Thị Thảo mới 18 tuổi, đã được tập trung đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam.

Tuyển thủ Nguyễn Thanh Vy giành HCB (1m77) và HCĐ là Bùi Thị Kim Anh (cùng đạt 1m77). Cùng ngày thi đấu, nội dung nhảy 3 bước nữ chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Nguyễn Thị Hường (Hà Nội), Trần Ngọc Loan (Đà Nẵng) và Vũ Thị Ngọc Hà (Ninh Bình). Nguyễn Thị Hường đã vượt lên giành chiến thắng chung cuộc với mức nhảy tốt nhất là 13m73. VĐV Trần Ngọc Loan có HCB (13m66) còn Vũ Thị Ngọc Hà nhận HCĐ (13m60).

Trong ngày thi đấu, nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam-nữ đã có đội vô địch là Hà Nội (3’21”24). Đơn vị Hà Nội cũng giành thêm HCV tiếp sức 4x100m nam-nữ (42”67). Điền kinh Cà Mau giành được HCV đầu tiên với nỗ lực thi đấu, giành ngôi vô địch đẩy tạ nữ của Liêu Thị Hồng Phương (15m09).

Ngày 13-8, giải sẽ tranh tài những nội dung cuối cùng trước khi bế mạc.

Tại bảng tổng sắp tạm thời, đội TPHCM đã xuống vị trí thứ nhì với kết quả 6 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ. Trong khi đó, đội Hà Nội đã vượt lên vị trí số 1 (8 HCV, 5 HCB, 2 HCĐ). Chủ nhà Đà Nẵng có 4 HCV, 5 HCB, 2 HCĐ đứng thứ 3 còn Quân đội (4 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ) xếp hạng tư. Đã có 14 đơn vị giành được HCV tính tới ngày áp chót giải đấu

MINH CHIẾN