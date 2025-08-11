Điền kinh

Giải vô địch quốc gia 2025: Nguyễn Thị Thanh Phúc có lần thứ 19 vô địch nội dung đi bộ 20km

SGGPO

Nguyễn Thị Thanh Phúc tiếp tục giành HCV nội dung đi bộ 20km nữ tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 và cô khẳng định mình có mục tiêu thành công tại SEA Gamé 33-2025.

Thanh Phúc và Thành Ngưng giành HCV nội dung đi bộ 20km trong sáng thi đấu 11-8. Ảnh: MINH MINH
Thanh Phúc và Thành Ngưng giành HCV nội dung đi bộ 20km trong sáng thi đấu 11-8. Ảnh: MINH MINH

Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 đã chứng kiến tuyển thủ Nguyễn Thị Thanh Phúc về nhất nội dung quen thuộc đi bộ 20km nữ với kết quả 1 giờ 39 phút 40 giây.

Với kết quả này, nữ tuyển thủ người Đà Nẵng có lần thứ 19 liên tiếp giành ngôi vô địch tại giải điền kinh vô địch quốc gia.

Cô chia sẻ: “Tôi rất vui khi chinh phục được đường đua giải năm nay. Càng thêm ý nghĩa khi giải vô địch quốc gia 2025 tổ chức ở Đà Nẵng, quê hương tôi. Đây là lần thứ 19 tôi vô địch quốc gia đối với đi bộ 20km. Tuy nhiên, tôi vẫn có những mục tiêu chinh phục phía trước và đó là tìm cơ hội tham dự SEA Games 33-2025. Tại Campuchia cách đây 2 năm, tôi đã có tấm HCV nhưng năm nay tại Thái Lan, cuộc đấu được dự báo sẽ không dễ dàng”.

Nguyễn Thị Thanh Phúc cũng trao đổi tiếp: “Tôi sẽ hướng tới lần thứ 20 vô địch quốc gia liên tiếp. Năm sau, môn điền kinh tổ chức giải quốc gia nằm trong Đại hội thể thao toàn quốc 2026 và tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng để tham gia tranh tài”.

Tại giải năm nay ở Đà Nẵng, về thứ nhì và giành HCB là Thái Thị Kim Ngân (Đắk Lắk) với thành tích 1 giờ 42 phút 44 giây). HCĐ là VĐV Nguyễn Thị Vân (Đà Nẵng, 1 giờ 44 phút 03 giây). Nội dung đi bội 20km nữ có 8 VĐV đã thi đấu.

Với nội dung đi bộ 20km nam, tuyển thủ Nguyễn Thành Ngưng (Đà Nẵng) giành HCV với kết quả 1 giờ 30 phút 37 giây. Các VĐV Võ Xuân Vĩnh (Đà Nẵng) và Trần Lê Hoàng (Thái Nguyên) ở những vị trí tiếp theo.

MINH CHIẾN

