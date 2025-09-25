Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh sẽ tham dự Đại hội thi đua yêu nước của Bộ VH-TT-DL

Nguyễn Thị Oanh là một trong những đại diện lĩnh vực thể thao sẽ tham dự Đại hội thi đấu yêu nước lần thứ IV năm 2025 do Bộ VH-TT-DL tổ chức ngày 25-9.

Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thông tin từ Bộ VH-TT-DL cho biết, Nguyễn Thị Oanh là một trong số các đại diện lĩnh vực thể thao được mời tham dự Đại hội thi đấu yêu nước lần thứ IV (2025-2030) của đơn vị này. Chương trình sẽ diễn ra ngày 25-9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV của Bộ VH-TT-DL tổ chức để đánh giá kết quả các phong trào yêu nước từ sau Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển văn hóa xã hội và đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện công tác khen thưởng giai đoạn 2025-2030...

Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh vinh dự là một trong số các đại biểu của điền kinh Việt Nam nói riêng và của lĩnh vực thể thao nói chung sẽ tham dự Đại hội. Cô đã trở lại tập huấn ở Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Quốc Gia (Hà Nội) những ngày qua sau khi kết thúc chương trình tích lũy thể lực tại Tam Đảo (Phú Thọ).

Tổ nội dung trung bình dài do HLV Trần Văn Sỹ đảm trách huấn luyện chuyên môn. Ban huấn luyện chưa quyết định lực lượng chính thức tham dự SEA Games 33-2025 nên tất cả được yêu cầu tập luyện với tinh thần cao nhất.

Tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh vừa thực hiện đợt tập thể lực tại Tam Đảo (Phú Thọ). Ảnh: NVCC

Nguyễn Thị Oanh là VĐV chủ lực của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Dẫu vậy, cô và HLV được giữ kín chiến thuật không tiết lộ chương trình chuyên môn. Ghi nhận thực tế, Nguyễn Thị Oanh đang giữ tinh thần ổn định tập luyện chuyên môn. Dự kiến, tổ nội dung trung bình dài còn tập huấn tích lũy thể lực trước khi sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025.

Tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025, Nguyễn Thị Oanh giành 4 HCV ở nội dung 1.500m, 3.000m chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m. Tại đây, cô cũng cho biết mình tuân thủ giáo án tập luyện của HLV và không thể tiết lộ kế hoạch SEA Games 33-2025 do chuyên môn được đảm bảo kỹ càng.

Lực sĩ thể thao người khuyết tật Lê Văn Công cũng sẽ tham dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV (2025-2030) của Bộ VH-TT-DL diễn ra tại Hà Nội ngày 25-9.

MINH CHIẾN