Nguyễn Thị Oanh giành HCV đầu tiên tại giải vô địch quốc gia 2025

Chân chạy số 1 của điền kinh Việt Nam không khó khăn để chinh phục đường đua 5.000m nữ tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025.

Nguyễn Thị Oanh đã vô địch cự ly 5.000m tại giải vô địch quốc gia 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Thị Oanh đã trở thành VĐV giành HCV đầu tiên tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025. Chung kết nội dung 5.000m nữ đã bắt đầu từ sáng sớm ngày 9-8 trên sân vận động Hòa Xuân (Đà Nẵng).

Ở lượt thi đấu này, nội dung chỉ có 8 người tham dự. Cạnh tranh với Nguyễn Thị Oanh còn có một số gương mặt nổi tiếng như Lê Thị Tuyết (Đắk Lắk), Bùi Thị Thu Hà (Thanh Hóa) hay Phạm Thị Hồng Lệ (Gia Lai). Kết thúc thi đấu, Oanh đã về đích đầu tiên với kết quả 16’28”78 giành HCV. Thông số chưa thể vượt qua kỷ lục quốc gia do chính cô đã lập từ thành tích tại giải điền kinh vô địch châu Á 2025 là 15’46”11. Tuy nhiên, đây là sự khởi đầu suôn sẻ của Nguyễn Thị Oanh.

Thành tích của Nguyễn Thị Oanh đã ghi nhận là HCV đầu tiên của cô cho đội điền kinh Bắc Ninh sau khi các đơn vị Bắc Ninh và Bắc Giang sáp nhập.

Về thứ nhì tại cuộc đua năm nay là Lê Thị Tuyết với thời gian 16’32”49. Năm ngoái, Nguyễn Thị Tuyết cũng cạnh tranh với Nguyễn Thị Oanh trong nội dung này nhưng không có được HCV chung cuộc. Trong khi đó, gương mặt Bùi Thị Thu Hà giành HCĐ với kết quả 16’42”40. Phạm Thị Hồng Lệ chỉ có vị trí thứ 4.

Nội dung 5.000m nữ là nội dung đầu tiên trao huy chương tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2025. Ngày 9-8 là ngày khai mạc của giải và có 10 nội dung thi đấu chung kết để tính thành tích.

MINH CHIẾN