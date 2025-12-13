Hà Thị Thu ngỡ ngàng khi bị mất huy chương vì phạm quy

Tuyển thủ Hà Thị Thu đã bất ngờ khi biết mình không được tính thành tích tại chung kết đường chạy 200m do phạm quy.

Hà Thị Thu bất ngờ khi bị mất kết quả thi đấu. Ảnh: HT

Chung kết nội dung 200m nam, nữ của SEA Games 33-2025 đã chứng kiến các tuyển thủ của Việt Nam lần lượt tham dự là Ngần Ngọc Nghĩa, Hà Thị Thu và Lê Thị Cẩm Tú.

Đường chạy 200m nam đã chứng kiến cuộc đua quyết liệt giữa những gương mặt tốc độ nhất. Ngần Ngọc Nghĩa đã có cơ hội giành được huy chương nhưng đáng tiếc không thành công khi chỉ về đích thứ 5 với thông số 20”93. Cách đây 2 năm tại SEA Games 32-2023, Ngần Ngọc Nghĩa từng giành HCB. Tuy nhiên ở kỳ SEA Games này, nam tuyển thủ đã không thành công và đây là thất bại ngoài dự kiến của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Vô địch 200m nam SEA Games 33-2025 là Boonson Puripol (Thái Lan, 20”07).

Trong khi đó, 2 tuyển thủ Hà Thị Thu và Lê Thị Cẩm Tú tự tin bước vào thi đấu chung kết 200m nữ ngay sau đó. Kết thúc cuộc đua, Lê Thị Cẩm Tú có vị trí hạng nhì với thông số 23”14. Thi đấu trên sân, Hà Thị Thu đã về đích thứ 3, tuy nhiên cô không được tính thành tích do phạm quy. Theo thông báo, Hà Thị Thu gặp lỗi lấn làn khi thi đấu (lỗi TR 17.2.3 theo luật điền kinh). Do vậy cô không được tính thành tích. Ngay trên sân, bản thân tuyển thủ cũng ngỡ ngàng khi biết mình không được tính thành tích lần này.

Lê Thị Cẩm Tú có HCV cự ly 200m nữ. Ảnh: HT

Với Lê Thị Cẩm Tú, đây là lần đầu tiên cô góp mặt SEA Games và giành được HCB. “Tôi rất vui khi có tấm HCB lần này. Tôi xin gởi tấm huy chương tới thầy của mình ở đội tuyển quốc gia cũng như các thầy tại địa phương của mình và gia đình tôi. Kết quả thi đấu lần này là thành tích tốt nhất của tôi trong nội dung 200m”, Lê Thị Cẩm Tú trao đổi.

MINH CHIẾN