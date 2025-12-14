Điền kinh Việt Nam lỡ hẹn tấm HCV marathon và đi bộ 20km tại SEA Games 33

Các tuyển thủ của nội dung marathon và đi bộ 20km nam, nữ của điền kinh Việt Nam không thể giành HCV tại SEA Games 33-2025.

Bùi Thị Thu Hà đã có HCĐ tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Điền kinh Việt Nam đã vào tranh tài chiều tối ngày 14-12 các nội dung marathon nam, nữ với sự góp mặt của Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa, Bùi Thị Thu Hà. Ở nội dung đi bộ 20km nam nữ, chúng ta có Nguyễn Thị Thanh Phúc, Nguyễn Thành Ngưng và Thái Thị Kim Ngân góp mặt.

Trước giờ thi đấu, đội tuyển điền kinh Việt Nam kỳ vọng chúng ta sẽ giành tối thiểu 1 tấm HCV ở 4 nội dung thi đấu lần này. Tuy nhiên, kết quả không như mong muốn.

Trên đường đua 20km đi bộ nữ, Nguyễn Thị Thanh Phúc không thể hoàn thành cự ly do bị yếu về thể lực và gặp chấn thương. Do đó, cô không thể có thành tích tại SEA Games 33-2025. Dù cách đây 2 năm, Thanh Phúc đã giành HCV đi bộ 20km nữ. Đây là bất ngờ của đội tuyển điền kinh Việt Nam bởi tất cả xác định Thanh Phúc có thể thành công tại SEA Games 33-2025.

Thành Ngưng đã có tấm HCĐ tại SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngay sau thi đấu, cô đã chia sẻ trên trang facebook cá nhân với những lời bảy tỏ và tri ân. Trong đó, Thanh Phúc bày tỏ rằng: “Tôi buồn, tôi tiếc nuối và tôi day dứt. Không phải vì thành tích, mà vì đã chưa thể đáp lại trọn vẹn niềm tin và sự kỳ vọng của những người luôn ở phía sau tôi…”.

Trong khi đó ở nội dung đi bộ 20km nam, em trai của Thanh Phúc là Nguyễn Thành Ngưng đã giành HCĐ tại SEA Games 33-2025. Thành Ngưng đạt kết quả 1 giờ 37 phút 57 giây để đứng hạng 3. Vô địch là VĐV Hendro của Indonesia với kết quả 1 giờ 35 phút 25 giây. Á quân đi bộ 20km nam là Naing Lin Tun (Myanmar, 1 giờ 37 phút 55 giây).

Ở nội dung marathon, điền kinh Việt Nam giành được tấm HCĐ nội dung nữ với kết quả thi đấu của Bùi Thị Thu Hà. Cô đã đạt thông số 2 giờ 54 phút 40 giây. Đáng tiếc ở nội dung này, Hoàng Thị Ngọc Hoa không hoàn thành nội dung.

Thanh Phúc lỡ cơ hội giành huy chương SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Với marathon nam, Hoàng Nguyên Thanh chỉ về đích hạng 4 với kết quả 2 giờ 38 phút 15 giây. Như vậy, chúng ta không có được kết quả HCV ở 2 nội dung marathon và đi bộ 20km.

MINH CHIẾN