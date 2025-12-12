Nguyễn Thị Ngọc vượt chấn thương lật cổ chân để vô địch 400m nữ

Nguyễn Thị Ngọc giành HCV nội dung 400m nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chung kết 400m nữ tại SEA Games 33-2025 chứng kiến pha bứt tốc ngoạn mục của Nguyễn Thị Hạnh để về nhất giành tấm HCV tiếp theo cho đội tuyển điền kinh Việt Nam.

“Tôi xin gửi tặng thành tích này cho người thầy của mình là HLV Nguyễn Thị Bắc. Cô đã hướng dẫn tôi từ khi lên đội tuyển quốc gia. Đây là tấm huy chương rất ý nghĩa. Tôi đã chạy đoạn đầu không tốt nhưng bứt lên ở những mét cuối. Lúc đó, tôi tâm niệm cứ cố gắng hết sức không thể để thua. Và tôi đã chiến thắng”, Nguyễn Thị Ngọc bày tỏ sau khi về nhất 400m nữ và giành HCV ở Thái Lan.

Nữ tuyển thủ cũng bày tỏ cô đã bị chấn thương lật cổ chân ở quá trình chuẩn bị SEA Games 33-2025 nhưng đã được chữa trị bình phục từ đó tập trung vào chuyên môn thi đấu tốt nhất lần này.

Nguyễn Thị Ngọc đạt thông số 52”74 tại chung kết cự ly. Về nhì là Joshepine (Thái Lan, 52”93) và hạng ba là Jeralyn (Philippines, 53”50). Dù đạt thông số trên nhưng Nguyễn Thị Ngọc vẫn khẳng định thông số chưa phải chỉ số tốt nhất mà mình có thể đạt được.

Nữ tuyển thủ đã nỗ lực để về đích đầu tiên. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong những kỳ SEA Games trước đây, Nguyễn Thị Ngọc là thành viên tổ tiếp sức 4x400m nữ đã giành được HCV tại SEA Games 31 và 32. Tuy nhiên, đây mới là lần đầu cô được đăng ký tham dự nội dung cá nhân 400m nữ. “Lần đầu thi đấu nội dung cá nhân, tôi đã giành được HCV. Tôi không biết nói gì và xin gởi lời cảm ơn tới người hâm mộ”, nữ tuyển thủ bày tỏ.

Nguyễn Thị Ngọc là gương mặt được trưởng thành từ công tác đào tạo huấn luyện điền kinh của thể thao Hà Tĩnh. Sau khi được tập trung đội tuyển quốc gia, Nguyễn Thị Ngọc đã phát triển chuyên môn tốt trong nội dung 400m nữ. Tại giải vô địch quốc gia 2025, Nguyễn Thị Ngọc có kết quả 52”67, giành HCĐ.

Nguyễn Thị Ngọc ăn mừng chiến thắng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

2 năm trước tại SEA Games 32-2023, nhà vô địch 400m nữ là Nguyễn Thị Huyền. Tuy nhiên, cựu tuyển thủ này đã giải nghệ chuyển sang công tác huấn luyện. Cùng ở giải năm nay, gương mặt kỳ cựu Robyn Lauren Brown (Philippines) không có mặt.

Điền kinh Việt Nam đã không thể có tấm HCV nội dung 400m nam tại SEA Games 33-2025. Tuyển thủ Tạ Ngọc Tưởng chỉ đạt HCB với thông số 45”53 nhưng phá kỷ lục quốc gia do chính mình từng xác lập tháng 8-2025 là 45"59. Đây là lần đầu tiên gương mặt 20 tuổi này tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á. Về hạng ba, nhận HCĐ trong nội dung là Lê Ngọc Phúc (46”21). Tại nội dung này, Attkinson Robert của điền kinh Thái Lan đã vô địch với kết quả 45”13, phá kỷ lục SEA Games (KL cũ: 46"00). Ngoài ra, thông số 45"53 của Tạ Ngọc Tưởng cũng đã phá kỷ lục SEA Games dù không mang về HCV.

MINH CHIẾN