Cầu lông

Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh lỡ tấm HCĐ cầu lông tại SEA Games 33

SGGPO

Đội tuyển cầu lông Việt Nam chờ đợi tấm huy chương đầu tiên ở nội dung đơn nữ nhưng cặp tay vợt Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh không thành công.

Hai tay vợt cầu lông của Việt Nam để thua trận tại tứ kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Hai tay vợt cầu lông của Việt Nam để thua trận tại tứ kết. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Buổi chiều tranh tài ngày 12-12 ở môn cầu lông SEA Games 33-2025, chúng ta có 2 cặp tay vợt thi đấu tứ kết nội dung đôi nữ.

Trong trận tứ kết sớm, Phạm Thị Diệu Ly và Phạm Thị Khánh đã tranh tài với Rachel Rose, Febi Setianingrum. Nếu thắng trận này, 2 tay vợt của chúng ta sẽ vào bán kết và ít nhất có được 1 tấm HCĐ. Ngay tại ván khởi đầu, cặp tay vợt của Việt Nam thi đấu thận trọng và giành được điểm số quyết định để thắng đối thủ 21/19.

Tuy nhiên tại ván thứ 2, lần lượt Diệu Ly và Phạm Thị Khánh mắc lỗi từ đó 2 tay vợt của Indonesia thi đấu hiệu quả hơn, vượt vượt lên giành chiến thắng 21/13. Trong ván thứ 3, 2 tay vợt của chúng ta không thể làm nên bất ngờ và tiếp tục thua 14/21.

Để thua ngược khi đã dẫn trước đối thủ, Phạm Thị Diệu Ly và Phạm Thị Khánh chấp nhận dừng bước với tỷ số 1-2. Thua trận tại tứ kết, 2 tay vợt của Việt Nam không giành được HCĐ như chờ đợi. Đội tuyển cầu lông Việt Nam sẽ chờ đợi cặp tay vợt Bùi Bích Phương, Vũ Thị Trang thi đấu trận tứ kết đôi nữ còn lại và đây là niềm hy vọng cuối cùng để tranh huy chương của đội tuyển cầu lông Việt Nam tại SEA Games 33-2025.

IMG_1394.JPG
IMG_1393.JPG
IMG_1392.JPG
IMG_1390.JPG
IMG_1389.JPG
Tin liên quan
MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Từ khóa

cầu lông SEA Games 33-2025 cầu lông Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn