SEA Games 33

Cầu lông Việt Nam xuất trận tại SEA Games 33

SGGPO

Ngày 7-12, đội tuyển cầu lông Việt Nam bắt đầu hành trình tranh tài SEA Games 33 bằng trận tứ kết nội dung đồng đội nữ gặp đội tuyển Malaysia.

Nguyễn Thùy Linh giành một chiến thắng cho cầu lông Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Thùy Linh giành một chiến thắng cho cầu lông Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nội dung đồng đội môn cầu lông thi đấu tối đa 5 trận (3 trận đơn và 2 trận đôi), đội nào giành được 3 trận thắng trước sẽ giành thắng lợi chung cuộc.

Ở trận đánh đơn đầu tiên, Nguyễn Thùy Linh (hạng 22 thế giới) chạm trán đối thủ Letshanaa Karupathevan (hạng 42 thế giới). Trước tay vợt trẻ hơn, Thùy Linh với kinh nghiệm dày dặn của mình đã có trận đấu tốt để giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Trong quá trình đó, tay vợt trẻ của Malaysia với thể lực dồi dào đã không ít lần gây khó khăn cho Thùy Linh và bất ngờ chiến thắng ở một ván đấu.

1000026862.jpg
Vũ Thị Trang không thành công trong trận xuất quân. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sau Thùy Linh, Vũ Thị Trang đã không thành công ở trận đấu đơn tiếp theo, ngậm ngùi nhận thua 1-2 trước tay vợt Wong Ling Ching. Cặp đôi nữ Phạm Thị Diệu Ly- Phạm Thị Khánh lẫn tay vợt đấu đơn Bùi Bích Phương cũng không thi đấu thành công.

Như vậy, đội tuyển cầu lông Việt Nam có khởi đầu không thuận lợi với tỷ số thua 1-3 trước Malaysia ở nội dung đồng đội nữ.

Một số hình ảnh tại nội dung đồng đội nữ (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

1000026865.jpg
1000026860.jpg
1000026863.jpg
1000026864.jpg
1000026858.jpg
NGUYỄN ANH (từ Bangkok, Thái Lan)

Từ khóa

Cầu lông Việt Nam SEA Games 33 Nguyễn Thùy Linh Vũ Thị Trang

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn