Cầu lông Việt Nam xuất trận tại SEA Games 33

Nguyễn Thùy Linh giành một chiến thắng cho cầu lông Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nội dung đồng đội môn cầu lông thi đấu tối đa 5 trận (3 trận đơn và 2 trận đôi), đội nào giành được 3 trận thắng trước sẽ giành thắng lợi chung cuộc.

Ở trận đánh đơn đầu tiên, Nguyễn Thùy Linh (hạng 22 thế giới) chạm trán đối thủ Letshanaa Karupathevan (hạng 42 thế giới). Trước tay vợt trẻ hơn, Thùy Linh với kinh nghiệm dày dặn của mình đã có trận đấu tốt để giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Trong quá trình đó, tay vợt trẻ của Malaysia với thể lực dồi dào đã không ít lần gây khó khăn cho Thùy Linh và bất ngờ chiến thắng ở một ván đấu.

Vũ Thị Trang không thành công trong trận xuất quân. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sau Thùy Linh, Vũ Thị Trang đã không thành công ở trận đấu đơn tiếp theo, ngậm ngùi nhận thua 1-2 trước tay vợt Wong Ling Ching. Cặp đôi nữ Phạm Thị Diệu Ly- Phạm Thị Khánh lẫn tay vợt đấu đơn Bùi Bích Phương cũng không thi đấu thành công.

Như vậy, đội tuyển cầu lông Việt Nam có khởi đầu không thuận lợi với tỷ số thua 1-3 trước Malaysia ở nội dung đồng đội nữ.

Một số hình ảnh tại nội dung đồng đội nữ (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

NGUYỄN ANH (từ Bangkok, Thái Lan)