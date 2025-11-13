Tay vợt Nguyễn Thùy Linh sẽ dự giải quốc tế tại Australia trước thềm SEA Games 33

Nguyễn Thùy Linh sẽ thi đấu giải quốc tế cuối cùng tại Australia sau đó sẽ lên đường tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan.

Nguyễn Thùy Linh sẽ sang Australia tranh tài vào tuần tới sau đó tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam cho biết, tay vợt Nguyễn Thùy Linh còn giải quốc tế cuối cùng là Australia Open 2025 được tổ chức từ ngày 18 tới 23-11. Sau đó, tay vợt sẽ lên đường tham dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan.

Thùy Linh vừa giành HCB đơn nữ tại giải Masters 2025 ở Hàn Quốc. Ở chương trình nối tiếp, dự kiến tay vợt tiếp tục thi đấu tại Nhật Bản nhưng cô đã rút lui để toàn tâm vào giải Australia Open 2025.

Nguyễn Thùy Linh đã trở về Việt Nam sau chương trình thi đấu giải Masters 2025 tại Hàn Quốc. Thùy Linh đã tăng bậc, vươn lên hạng 21 đơn nữ trên bảng xếp hạng thế giới do BWF vừa công bố. Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam cũng cho biết Thùy Linh là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự giải đấu tại Australia. Tại vòng đầu tiên nội dung đơn nữ, Thùy Linh sẽ đọ sức với Busanan Ongbamrungphan (Thái Lan, hạt giống số 8).

Trong khi đó, 2 tay vợt nam Lê Đức Phát và Nguyễn Hải Đăng có kế hoạch tham dự giải cầu lông quốc tế India International 2025 ở Ấn Độ từ ngày 25 tới 30-11. Tuy nhiên, Hải Đăng vừa quyết định xin rút không tham dự cuộc đấu trên. Cầu lông Việt Nam sẽ chỉ còn Lê Đức Phát tới Ấn Độ tranh tài.

Hiện tại, đội tuyển cầu lông Việt Nam đang tích cực chuẩn bị chuyên môn cho SEA Games 33-2025 nên những tay vợt trọng điểm được tạo điều kiện tối đa ra nước ngoài thi đấu tích lũy chuyên môn.

MINH CHIẾN