Nguyễn Hải Đăng và Nguyễn Thùy Linh lọt vào vòng 2 giải cầu lông quốc tế tại Hàn Quốc

2 tay vợt hàng đầu của cầu lông Việt Nam đang có phong độ tốt tại giải Masters 2025 ở Hàn Quốc và lọt vào vòng 2.

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng lọt vào vòng 2 nội dung đơn nam khi đang thi đấu ở Hàn Quốc thời điểm hiện tại. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các tay vợt đã bước vào thi đấu trận đầu tiên nội dung đơn ở ngày 5-11. Nguyễn Hải Đăng không được xếp hạt giống đã thi đấu với Kuo Kuan Lin (Đài Bắc Trung Hoa) trong cuộc đấu khởi đầu giải. Sau 46 phút thi đấu trên sân, Nguyễn Hải Đăng vượt qua đối thủ với tỷ số 2-0 (21/13, 21/13). Thắng lợi giúp Hải Đăng lọt vào vòng 2 tiếp tục gặp Jeon Hyeok Jin (Hàn Quốc, hạt giống số 4). Trận đấu này diễn ra ngày 6-11 và được dự báo khó khăn cho Nguyễn Hải Đăng bởi Jeon Hyeok Jin đang là tay vợt hạng 35 thế giới.

Trong khi đó, Nguyễn Thùy Linh (hạt giống số 2) chỉ mất 28 phút để thắng dễ dàng 2-0 đối thủ Yu Chen Han (Đài Bắc Trung Hoa) tại trận đầu tiên nội dung đơn nữ. Tỷ số các ván đấu nghiêng về Thùy Linh lần lượt là 21/9, 21/15. Thùy Linh sẽ gặp tay vợt Hung Yi-Ting (Đài Bắc Trung Hoa) tại vòng 2 ngày 6-11.

Tại giải này, cầu lông Việt Nam đã chứng kiến 2 tay vợt Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh dừng bước tại vòng 1 nội dung đôi nam. Cặp tay vợt của Việt Nam thua 1-2 trước 2 tay vợt Hàn Quốc Noh Jin Seong và Park Seung Min. Như vậy, cầu lông Việt Nam chỉ còn Nguyễn Thùy Linh và Nguyễn Hải Đăng còn thi đấu tại Hàn Quốc. Giải Masters 2025 ở Hàn Quốc thuộc cấp độ BWF World Tour Super 300 của cầu lông thế giới.

MINH CHIẾN