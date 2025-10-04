Cầu lông

Nguyễn Hải Đăng giành quyền vào bán kết giải cầu lông Masters 2025 tại UAE

SGGPO

Tay vợt của cầu lông TPHCM đã giành chiến thắng ấn tượng ở trận tứ kết đơn nam để giành quyền vào bán kết của giải đấu khởi tranh vào ngày 4-10.

Nguyễn Hải Đăng đang chơi ổn định tại giải đấu ở UAE. Ảnh: VBF
Nguyễn Hải Đăng đã gặp đối thủ Panitchaphon Teeraratsakul (Thái Lan) là hạt giống số 4 tại tứ kết. Panitchaphon Teeraratsakul được đánh giá cao hơn Hải Đăng do đang đứng trong top 40 thế giới. Tuy nhiên sau khi kết thúc ván thứ nhất, tay vợt của Thái Lan gặp chấn thương nên quyết định dừng cuộc chơi. Ở ván đầu, Hải Đăng thắng 21/7.

Với quyết định này, trọng tài đã trao phần thắng trận tứ kết cho Nguyễn Hải Đăng. Tay vợt của chúng ta lọt vào bán kết để đối đầu với Joakim Oldorff (Phần Lan) là hạt giống số 6. Tay vợt này hiện đang xếp hạng 54 thế giới và trận bán kết tổ chức ngày 4-10.

Nguyễn Hải Đăng là VĐV duy nhất của cầu lông Việt Nam tham dự giải này. Mục tiêu của Hải Đăng là lọt vào trận đấu cuối cùng nội dung đơn nam. Giải Masters 2025 ở UAE thuộc cấp độ BWF World Tour Super 100.

Cùng thời điểm này, cầu lông Việt Nam đã cử lực lượng 12 tuyển thủ tham dự giải vô địch đồng đội hỗn hợp trẻ thế giới 2025 tại Ấn Độ. Trong danh sách thi đấu, nhiều gương mặt trẻ của cầu lông Việt Nam góp mặt như Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Tất Duy Lợi, Lê Minh Sơn, Bùi Bích Phương, Hoàng Anh Minh, Hoàng Tiến Đạt… Giải đấu được tranh tài từ ngày 6-10, quy tụ các đội tuyển cầu lông trẻ hàng đầu thế giới tham dự. Mục tiêu của đội Việt Nam là phấn đấu đạt kết quả tốt nhất.

MINH CHIẾN

cầu lông Nguyễn Hải Đăng cầu lông Việt Nam Masters 2025 UAE Nguyễn Thị Thu Huyền

