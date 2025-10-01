Tay vợt Nguyễn Hải Đăng lọt vào vòng 3 giải Masters 2025 tại UAE

Nguyễn Hải Đăng đang tham dự giải đấu tại UAE để tích lũy thêm kinh nghiệm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong kết quả mới nhất ngày 1-10, Nguyễn Hải Đăng đã lọt vào vòng 3 nội dung đơn nam giải cầu lông quốc tế Masters 2025 tại UAE. Ở vòng 2, Hải Đăng thi đấu xuất sắc chiến thắng tay vợt hạt giống số 8 Prahdiska Bagas Shujiwo (Indonesia). Đây là tay vợt đang đứng hạng 57 thế giới. Trong ván đầu, Hải Đăng thi đấu giằng co để thắng đối thủ với tỷ số 21/19. Ván thứ 2, tay vợt của Việt Nam đã thắng dễ dàng đối thủ 21/8. Chung cuộc, Hải Đăng vượt qua Prahdiska Bagas Shujiwo với kết quả 2-0. Vòng 3, Nguyễn Hải Đăng sẽ gặp đối thủ Bismo Raya Oktora (Indonesia).

Hải Đăng là đại diện duy nhất của cầu lông Việt Nam tham dự giải Masters 2025 ở UAE. Đây là giải đấu có cấp độ BWF World Tour Super 100. Hải Đăng đang nỗ lực tìm ngôi vô địch đầu tiên tại các giải quốc tế tham dự năm 2025. Trước đó, tay vợt người TPHCM đã thi đấu giải Việt Nam mở rộng 2025 nhưng không lọt vào trận chung kết cuối cùng.

Hải Đăng đang xếp hạng 64 thế giới và là tay vợt nam Việt Nam có vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng của BWF. Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam cho biết Hải Đăng là 1 trong những tay vợt được chuẩn bị để tham dự SEA Games 33-2025 vào tháng 12 tại Thái Lan nên sẽ tham dự một số giải quốc tế để tích lũy kinh nghiệm trước khi góp mặt ở Đại hội.

MINH CHIẾN