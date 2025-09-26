Tay vợt Nguyễn Hải Đăng vào bán kết giải cây vợt xuất sắc quốc gia

Tay vợt số 1 Việt Nam đã vào bán kết nội dung đơn nam tại giải đấu đang tranh tài ở Gia Lai.

Nguyễn Hải Đăng vào bán kết đơn nam giải cây vợt xuất sắc quốc gia 2025 đang tổ chức ở Gia Lai. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Hải Đăng (TPHCM) đã gặp gương mặt Lê Minh Sơn (Hải Phòng) trong trận tứ kết đơn nam vào tối muộn ngày 25-9. Với ưu thế vượt trội về chuyên môn, Hải Đăng dễ dàng chiến thắng đối thủ sau 30 phút trên sân với tỷ số 2-0 (21/9, 21/16). Chiến thắng giúp Nguyễn Hải Đăng giành quyền vào bán kết đối đầu với Trần Lê Mạnh An (Đồng Nai). 2 tay vợt sẽ thi đấu trận bán kết vào tối ngày 26-9 để tìm cơ hội góp mặt chung kết.

Tại tứ kết, Nguyễn Tiến Minh (TPHCM) đã chơi nỗ lực nhưng không thể vượt qua sức trẻ của Lê Đức Phát (Quân đội). Tay vợt Lê Đức Phát đã vượt lên giành chiến thắng 2-0 (21/14, 21/12). Ở bán kết, Lê Đức Phát sẽ tranh tài với Nguyễn Tất Duy Lợi (Lâm Đồng) và trận đấu cũng tổ chức tối ngày 26-9.

Trong khi đó, 2 tay vợt Lê Ngọc Vân và Vũ Thị Trang (cùng TPHCM) đã vào bán kết nội dung đơn nữ sau các chiến thắng quan trọng ở tứ kết. Trong trận bán kết, Ngọc Vân sẽ gặp Trần Thị Phương Thúy (Bắc Ninh) còn Vũ Thị Trang gặp Trần Thị Khánh Huyền (Hưng Yên). Tay vợt Nguyễn Thùy Linh (Đồng Nai) không tham dự giải lần này do đang trong thời gian ổn định sức khỏe do chấn thương.

Tại các nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đội cầu lông TPHCM không có cặp VĐV nào lọt vào bán kết giải năm nay. Sau các trận bán kết, giải sẽ diễn ra chung kết vào ngày 27-9 sau đó bế mạc giải.

MINH CHIẾN