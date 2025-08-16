Tay vợt Nguyễn Hải Đăng khẳng định vị trí số 1 nội dung đơn nam cầu lông quốc gia

Nguyễn Hải Đăng đã thi đấu hiệu quả, giành HCV đơn nam giải vô địch cá nhân quốc gia 2025. Ảnh: VBF

Sự khẳng định của Nguyễn Hải Đăng

Trận chung kết nội dung đơn nam giải cầu lông vô địch cá nhân quốc gia 2025 đã khép lại tại Đồng Nai ngày 16-8 với tấm HCV của Nguyễn Hải Đăng. Tay vợt của TPHCM thắng Lê Đức Phát (Quân đội) với tỷ số 2-0 (21/18, 21/13), tiếp tục bảo vệ vị trí số 1 của mình trong làng cầu lông nam Việt Nam. Một năm trước, Hải Đăng từng vượt qua Đức Phát tại trận chung kết đơn nam giải vô địch cá nhân quốc gia 2024. Sau một năm, kết quả đã không thay đổi.

Chúng tôi từng trò chuyện với Hải Đăng ghi nhận nỗ lực tập luyện của tuyển thủ khi tập huấn tại đội tuyển cầu lông Việt Nam (tập huấn ở Bắc Ninh) trước khi tới Đồng Nai. Tay vợt từng bày tỏ: “Tôi có nhiều mục tiêu đặt ra cho mình trong năm 2025 và vẫn giữ nguyên sự quyết tâm là tay vợt có thành tích tốt nhất. Tôi rất hy vọng mình sẽ bảo vệ thành công HCV tại giải vô địch cá nhân quốc gia bởi đây là kết quả quan trọng”. Trên sân đấu tại Đồng Nai, Hải Đăng đã vỡ òa cảm xúc khi bảo vệ thành công tấm HCV đơn nam.

Trên bảng xếp hạng thế giới của BWF, Nguyễn Hải Đăng đang giữ hạng 58. Tay vợt của TPHCM là VĐV nam cầu lông Việt Nam giữ thứ hạng thế giới cao nhất lúc này. Chiến thắng tại giải vô địch cá nhân quốc gia 2025 ở Đồng Nai của Nguyễn Hải Đăng thêm một phần giá trị chuyên môn bởi để tiến tới chung kết, tay vợt đã vượt qua đàn anh Nguyễn Tiến Minh (cùng TPHCM) 2-0 tại chung kết. Đó kể như một sự tiếp bước giữa 2 thế hệ của 2 tay vợt hàng đầu mà cầu lông nam TPHCM đang sở hữu lúc này.

Thùy Linh tự tin trước giải vô địch thế giới 2025

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh tiếp tục giành HCV đơn nữ. Ảnh: VBF

Ngoài Nguyễn Hải Đăng, giải cầu lông vô địch cá nhân quốc gia 2025 cũng chứng kiến sự thống trị nội dung đơn nữ của Nguyễn Thùy Linh. Trên sân nhà Đồng Nai, Nguyễn Thùy Linh đã thắng Trần Thị Phương Thúy (Bắc Ninh) 2-0 với các tỷ số sít sao 22/20, 22/20 để bảo toàn tấm HCV. Trong 3 năm liên tiếp gần nhất, Nguyễn Thùy Linh đều giành HCV nội dung đơn nữ tại giải.

Nguyễn Thùy Linh từng trao đổi, cô đang rất tập trung chuẩn bị để hướng tới thi đấu giải vô địch thế giới 2025. Chính vì vậy, cuộc so tài giải cầu lông vô địch cá nhân quốc gia 2025 là sự tích lũy giá trị cho bản thân.

Nội dung đơn nữ giải năm nay ghi nhận 4 tay vợt có chuyên môn tốt nhất lọt vào bán kết gồm Nguyễn Thùy Linh, Trần Thị Phương Thúy, Nguyễn Thị Thu Huyền và Vũ Thị Trang. Mỗi người có dấu ấn chuyên môn riêng và họ sẽ là những hạt nhân quan trọng của cầu lông Việt Nam trên sân chơi quốc tế thời gian tới.

“Chất lượng chuyên môn giải vô địch cá nhân quốc gia 2025 là tốt. Nhiều trận đấu diễn ra hấp dẫn. Chúng tôi tính toán lực lượng VĐV cụ thể dựa trên thành tích thi đấu để chọn đội hình xuất sắc nhất tham gia SEA Games 33-2025”, phụ trách bộ môn cầu lông (Cục TDTT Việt Nam) – ông Khoa Trung Kiên cho biết.

Ngoài 2 nội dung đơn nam, đơn nữ, giải đã có kết quả HCV đôi nam là Nguyễn Đình Hoàng/Trần Đình Mạnh (Lâm Đồng), HCV đôi nữ là Bùi Bích Phương/Vũ Thị Chinh (Hà Nội), HCV đôi nam-nữ là Phạm Văn Hải/Thân Vân Anh (Bắc Ninh). Cầu lông TPHCM đã giành tổng 1 HCV (đơn nam – Nguyễn Hải Đăng), 2 HCĐ (đơn nam – Nguyễn Tiến Minh, đơn nữ - Vũ Thị Trang).

MINH CHIẾN