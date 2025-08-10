Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Hải Đăng và hơn 150 tay vợt thi đấu giải vô địch cá nhân quốc gia 2025

Hai tay vợt hàng đầu cầu lông Việt Nam là những gương mặt được chú ý tại giải vô địch cá nhân quốc gia 2025 được diễn ra tại Đồng Nai.

Nguyễn Thùy Linh sẽ thi đấu giải vô địch quốc gia để bảo vệ tấm HCV đang giữ. Ảnh: DP

“Năm nay, tất cả VĐV hàng đầu của cầu lông Việt Nam đều tham gia thi đấu. Chúng tôi đánh giá giải vô địch cá nhân quốc gia là cuộc kiểm tra chuyên môn hiệu quả nhất giúp ban huấn luyện đội tuyển quốc gia đánh giá kỹ lưỡng trình độ tuyển thủ qua một thời gian chuẩn bị. Các tay vợt Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Hải Đăng hay Lê Đức Phát là những người được dự báo triển vọng đạt kết quả cao nhất”, phụ trách bộ môn cầu lông (Cục TDTT Việt Nam) – ông Khoa Trung Kiên cho biết.

Trong khi đó, Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn cầu lông Việt Nam – ông Lê Thanh Hà nhìn nhận rằng giải vô địch cá nhân quốc gia năm nay đặc biệt quan trọng. Bởi vì, thành tích thi đấu của các tay vợt hàng đầu sẽ là cơ sở để tuyển chọn gương mặt tham dự SEA Games 33-2025. “Đội tuyển cầu lông Việt Nam sẽ tính toán lực lượng kỹ lưỡng và kết quả của tay vợt tại giải là một trong những thước đo có giá trị để chúng tôi chọn gương mặt tham dự SEA Games 33-2025”, ông Lê Thanh Hà bày tỏ.

Năm ngoái, Nguyễn Thùy Linh vô địch nội dung đơn nữ còn Nguyễn Hải Đăng vô địch nội dung đơn nam. Thùy Linh thi đấu đấu xuất sắc vượt qua Trần Thị Phương Thúy tại trận chung kết còn Hải Đăng thắng Lê Đức Phát trong trận cuối. Hiện tại, 2 tay vợt trên đang là VĐV số 1 của cầu lông Việt Nam trong nội dung cá nhân.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh tại giải vô địch quốc gia năm nay vẫn sẽ quyết liệt. Bởi như ông Lê Thanh Hà phân tích, không tay vợt nào muốn lỡ cơ hội dự SEA Games 33-2025.

Toàn giải đấu có 157 tay vợt (97 nam, 57 nữ) của 17 đơn vị đăng ký thi đấu các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Con số đồng nghĩa nghĩa mỗi tay vợt có cơ hội giành thành tích cao cho mình. Giới chuyên môn dự báo một số gương mặt đã có sự khẳng định chuyên môn sẽ chiếm ưu thế trong nội dung sở trường nhưng yếu tố bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra. Người hâm mộ chờ đợi Nguyễn Thiên Lộc (TPHCM), Lương Tuấn Huy, Nguyễn Xuân Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh (Lâm Đồng), Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Kim Hằng (TPHCM), Nguyễn Thúy Cải, Vũ Thị Hoa (Bắc Ninh), Nguyễn Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh (Hưng Yên)… có cơ hội vượt qua các tay vợt nổi tiếng.

Hải Đăng có mục tiêu giành vị trí số 1 đơn nam tại giải năm nay. Ảnh: VBF

Trong một sự chuẩn bị khác, giải đấu còn là dịp giúp từng đơn vị tính toán lực lượng chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Cầu lông là môn được sự quan tâm tại Việt Nam nhưng trên đấu trường thành tích cao thì thể thao Việt Nam vẫn thiếu tay vợt thật sự vượt trội giành các ngôi vô địch.

Giải cầu lông vô địch cá nhân quốc gia 2025 tổ chức tại Đồng Nai từ ngày 10 tới 16-8.

Theo đăng ký của đội TPHCM, tay vợt kỳ cựu Nguyễn Tiến Minh tiếp tục góp mặt. Tiến Minh đã ở tuổi 42 và là VĐV lớn tuổi nhất giải đấu. Năm ngoái, Tiến Minh giành HCĐ nội dung đơn nam.

MINH CHIẾN