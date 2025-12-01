Cầu lông Việt Nam ổn định tinh thần trước SEA Games 33

Đội tuyển cầu lông Việt Nam đang chuẩn bị sẵn sàng sang Thái Lan thi đấu SEA Games 33-2025 và tránh những tác động ảnh hưởng tới tâm lý.

Hai tay vợt Đình Hoàng và Đình Mạnh không có suất chính thức tham dự SEA Games 33-2025. Ảnh: BUBADU

Sự việc đang được người hâm mộ cầu lông cùng truyền thông trong nước chú ý là 2 trường hợp tuyển Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh (thi đấu đôi nam) không có tên trong đội hình tham dự SEA Games 33-2025. Đã có những chia sẻ của từng tay vợt trên các trang mạng xã hội cùng nhiều bình luận từ người hâm mộ.

Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam cho biết việc lựa chọn VĐV thi đấu SEA Games 33-2025 được rà soát kỹ lưỡng, dựa trên các dự báo khả năng tranh thành tích từng nội dung từ đó quyết định danh sách cuối cùng.

Đại diện Liên đoàn cầu lông Việt Nam bày tỏ: “Có thông tin chia sẻ rằng đơn vị quản lý không có kinh phí cử VĐV tham dự SEA Games 33-2025 là không đúng. Chúng tôi luôn muốn tạo điều kiện tối đa cho VĐV được thi đấu. Tuy nhiên, việc chọn VĐV tham dự phải đảm bảo giành được thành tích huy chương từ đó mới lên danh sách chính thức tới SEA Games 33-2025. Đội tuyển cầu lông Việt Nam đã rà soát kỹ, có những đánh giá và dự báo rồi mới đăng ký trước lãnh đạo Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT Việt Nam”.

Đội tuyển cầu lông Việt Nam đã trao suất chính thức tham dự SEA Games 33-2025 cho các tay vợt gồm Nguyễn Thùy Linh, Trần Thị Phương Thúy, Bùi Bích Phương, Phạm Thị Khánh, Vũ Thị Trang, Phạm Thị Diệu Ly (nữ) và Lê Đức Phát, Nguyễn Hải Đăng (nam).

Cách đây 2 năm, đội tuyển cầu lông Việt Nam không giành được huy chương tại SEA Games 33-2025. Dựa trên lực lượng và sự chuẩn bị chuyên môn cùng so sánh tương quan trước các đối thủ tại Đông Nam Á, đội tuyển cầu lông Việt Nam đặt chỉ tiêu khiêm tốn phấn đấu giành 1 HCĐ tại SEA Games 33-2025. Ban huấn luyện đặt kỳ vọng vào cơ hội tranh thành tích ở nhóm tuyển thủ nữ. Vì lẽ đó, các tay vợt Nguyễn Thùy Linh, Trần Thị Phương Thúy, Bùi Bích Phương, Phạm Thị Khánh, Vũ Thị Trang, Phạm Thị Diệu Ly tới Thái Lan tranh tài SEA Games 33-2025 bằng kinh phí nhà nước.

Tại SEA Games 33-2025, cơ hội tranh được huy chương trong các nội dung nam của cầu lông Việt Nam nhận dự báo khó khăn. Do vậy, 2 tuyển thủ Lê Đức Phát và Nguyễn Hải Đăng được đăng ký tham dự SEA Games 33-2025 bằng kinh phí xã hội hóa của Liên đoàn cầu lông Việt Nam.

Trong kỳ SEA Games 31 tổ chức năm 2022 tại Việt Nam, cặp tay vợt Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh đã góp mặt nhưng phải dừng bước tại vòng đầu tiên nội dung đôi nam. Tại SEA Games 32-2023, Đình Hoàng và Đình Mạnh cũng thua trận ở vòng đầu tiên đôi nam. Cầu lông Việt Nam nhìn nhận khả năng giành được huy chương nội dung đôi nam tại SEA Games 33-2025 rất khó khăn.

Nguyễn Thùy Linh vẫn là niềm hy vọng giành huy chương của cầu lông Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Với SEA Games 33-2025, nhóm tay vợt chủ nhà Thái Lan vẫn ưu thế có thể tranh kết quả cao nhất. Ngoài ra, cầu lông Indonesia, Malaysia, Singapore cũng rất mạnh. Ban huấn luyện hy vọng các tay vợt giữ sự tập trung cao độ nhất lúc này bởi thời điểm sang Thái Lan đã rất gần. Việc giữ tinh thần tập trung sẽ giúp sự chuẩn bị được hiệu quả”, đại diện ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam nói thêm.

Môn cầu lông của SEA Games 33-2025 tổ chức 7 nội dung (đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ). Đội tuyển cầu lông Việt Nam sẽ tham gia 4 nội dung. Các tay vợt chuẩn bị SEA Games 33-2025 được tập luyện tại Bắc Ninh trước khi sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN