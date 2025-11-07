Tay vợt Nguyễn Thùy Linh tiến gần tới trận chung kết giải Masters 2025 ở Hàn Quốc

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã vào bán kết giải đấu tại Hàn Quốc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 7-11 theo giờ Hàn Quốc, Nguyễn Thùy Linh đã bước vào trận tứ kết nội dung đơn nữ gặp đối thủ chủ nhà So Yul Lee (Hàn Quốc). Các dự báo chuyên môn trước trận đấu đều cho rằng, Thùy Linh sẽ nhỉnh hơn đối thủ và có cơ hội chiến thắng.

Điều này sớm được khẳng định tại ván thứ nhất khi Thùy Linh chơi áp đảo trong các tình huống tấn công để đưa cầu sát lưới khiến So Yul Lee vất vả chống đỡ. Kết thúc ván này, Thùy Linh thắng 21/12. Ván thứ 2, tay vợt của cầu lông chủ nhà Hàn Quốc chơi hiệu quả hơn khiến Thùy Linh có phần gặp áp lực. Dù vậy, Thùy Linh vẫn vượt lên giành chiến thắng 23/21. Kết thúc trận tứ kết, Thùy Linh thắng 2-0.

Cô sẽ gặp đối thủ Hina Akechi (Nhật Bản) tại trận bán kết. Hiện tại, Hina Akechi đang xếp hạng 57 thế giới.

Nguyễn Thùy Linh là tay vợt duy nhất của Việt Nam còn tranh tài tại giải Masters 2025 sau khi các gương mặt nam đã dừng bước. Tại giải này, cô là hạt giống đơn nữ số 2.

Mục tiêu của Thùy Linh là lọt vào trận đấu cuối cùng tại Hàn Quốc lần này. Giải đấu có cấp độ BWF World Tour Super 300 của cầu lông thế giới. Sau giải tại Hàn Quốc, Thùy Linh tiếp tục chuẩn bị chuyên môn để sang Nhật Bản tham dự giải ngay sau đó.

MINH CHIẾN