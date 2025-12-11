Nguyễn Hải Đăng gặp tay vợt hạng 17 thế giới ngay vòng đầu đơn nam

Nguyễn Hải Đăng được chờ đợi làm nên chuyện ở SEA Games 33-2025 nhưng lá thăm đã đưa tay vợt của Việt Nam vào thế khó.

Nguyễn Hải Đăng sẽ ra sân thi đấu trận đầu tiên tại SEA Games 33-2025 vào ngày 11-12. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các tay vợt cầu lông của Việt Nam bắt đầu vào thi đấu nội dung đơn và đôi trong ngày hôm nay 11-12 tại SEA Games 33-2025.

Theo bốc thăm, Nguyễn Hải Đăng sẽ thi đấu trận đầu tiên đơn nam gặp hạt giống số 2 người Indonesia là Alwi Farhan. Đây là thách thức cho Hải Đăng bởi Alwi Farhan là 1 trong những tay vợt có trình độ. Hiện tại, tay vợt này đang giữ hạng 17 thế giới đồng thời vừa giành HCV đồng đội nam môn cầu lông SEA Games 33-2025.

Trong khi đó, Lê Đức Phát cũng rơi vào nhánh có hạt giống số 1 Loh Kean Yew (Singapore). Tay vợt của Việt Nam sẽ thi đấu với Moh Zaki Ubaidillah (Indonesia) tại vòng đầu tiên. Nếu có chiến thắng, gần như chắc chắn Lê Đức Phát phải gặp Loh Kean Yew ở vòng tiếp theo để tranh tấm vé vào chung kết. Nội dung đơn nam môn cầu lông SEA Games 33-2025 chỉ có 16 tay vợt tham dự.

Trong khi đó, Nguyễn Thùy Linh sẽ gặp Ni Prativi (Indonesia) tại vòng đầu tiên đơn nữ còn Vũ Thị Trang gặp phải trở ngại lớn tại trận đầu tiên do đối thủ của cô là hạt giống số 3 Supanida Katethong (Thái Lan). Tay vợt của đội chủ nhà vừa giành HCV đồng đội nữ ở SEA Games 33-2025.

Ngoài 4 tay vợt tham dự các trận đơn, cầu lông Việt Nam còn có Bùi Bích Phương, Vũ Thị Trang thi đấu đôi nữ (gặp đôi hạt giống số 3 của Thái Lan tại vòng đầu), Phạm Thị Diệu Ly, Phạm Thị Khánh thi đấu đôi nữ (gặp đôi cầu lông của Myanmar tại vòng đầu). Các trận đấu bắt đầu lúc 10 giờ ngày 11-12.

MINH CHIẾN