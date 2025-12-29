Chuyên gia Hariawan kết thúc hợp đồng với đội tuyển cầu lông Việt Nam

Chuyên gia Hariawan đã kết thúc hợp đồng với đội tuyển cầu lông Việt Nam. Ảnh: VBF

Thông tin từ Liên đoàn cầu lông Việt Nam cho SGGP biết ngày 29-12, chuyên gia người Indonesia – ông Hariawan đã kết thúc hợp đồng và không triển hạn công việc tại Việt Nam. Chuyên gia đã có việc gia đình tại Indonesia, do vậy không thể tiếp tục làm việc ở Việt Nam dù cầu lông Việt Nam vẫn ngỏ ý muốn tiếp tục công việc giữa 2 bên.

Tại SEA Games 33-2025 vừa qua, chuyên gia Hariawan đã đồng hành cùng các tay vợt thi đấu ở Thái Lan. Từ đầu năm 2025, ông Hariawan ký hợp đồng tham gia Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam. Theo kế hoạch, vị chuyên gia xây dựng chương trình tập huấn chuyên môn cho các tay vợt trọng điểm cũng như định hướng về mục tiêu phát triển chuyên môn đào tạo trẻ. Các tay vợt Việt Nam đánh giá ở quá trình tập huấn, chuyên gia đã mang lại những kết quả chuyên môn tích cực. Dù vậy, việc 2 bên không thể tiếp tục hợp đồng là điều đáng tiếc.

Sau khi chuyên gia Hariawan thông báo không thể tiếp tục làm việc tại Việt Nam, bộ môn cầu lông (Cục TDTT Việt Nam) và Liên đoàn cầu lông Việt Nam đang tiến hành tìm chuyên gia mới bổ sung cho Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông quốc gia. Chương trình tập luyện sau SEA Games 33-2025 đã trở lại. Các tay vợt vẫn tập huấn tại Bắc Ninh.

Mục tiêu của năm 2026 đã được Liên đoàn cầu lông Việt Nam xác định đối với nhóm tay vợt chủ lực, trong đó có Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát, Nguyễn Thị Thu Huyền… được tăng cường thành tích cao nhất.

MINH CHIẾN